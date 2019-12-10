С января WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Начиная с 2020 года, приложение WhatsApp прекратит функционировать на миллионах смартфонов по всему миру, сообщает «Коммерсантъ».

Программа не будет поддерживаться на старых iPhone, а также в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.

С наступлением нового года мессенджер перестанет работать на телефонах, оснащенных Windows Mobile, с февраля обновить программу не смогут владельцы Android 2.3.7 и iPhone iOS 8.

Нововведение компания объяснила стремлением сосредоточить усилия на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей».

Ранее СМИ сообщили, что, начиная с 1 февраля 2020 года, нельзя будет обновить приложение и создать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Также на этих смартфонах в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, поскольку компания WhatsApp больше не будет заниматься разработкой обновлений для этих операционных систем.