Мультимедийным музыкально-литературным спектаклем «Следствие одной пластинки» 4 декабря в Московском театре «Новая опера» открылся новый образовательный цикл концертов «Время великих – история через музыку». Автор и художественный руководитель цикла – известная пианистка Басиния Шульман посвятила первый концерт 120-летию со дня рождения великой советской пианистки Марии Вениаминовны Юдиной (1899-1970).

На вечере прозвучали выдающиеся сочинения Прокофьева, Шостаковича в исполнении оркестра театра «Новая опера» под управлением Юрия Медяника. Главным номером музыкальной программы стал фортепианный концерт Моцарта № 23 в исполнении Басинии Шульман и симфонического оркестра. Тот самый, концерт, который в исполнении Юдиной записали для Иосифа Сталина на историческую пластинку за одну ночь.

Продолжая традиции просветительских концертов, любимый актер театра и кино Леонид Каневский представил страницы биографии пианистки в контексте времени и истории ее взаимоотношений с властью и великими современниками, а дополнили рассказ Каневского уникальные кадры кинохроники, перенеся зрителей в ушедшую эпоху.

По законам театрального жанра Леонид Каневский сохранял интригу до конца: рассказ о пластинке, имевшей исторические последствия, он, как и обещал в начале вечера, оставил на финал. Послужившая поводом для спектакля, эта история дошла до нас со слов Шостаковича. Во время войны Сталин услышал по радио концерт Моцарта в исполнении Юдиной. Он позвонил в Радиокомитет и спросил: существует ли пластинка с записью концерта? «Конечно, есть, Иосиф Виссарионович», – ответили ему. «Хорошо, – сказал Сталин. – Пришлите завтра эту пластинку ко мне на дачу». Но никакой пластинки не было – концерт передавался в прямом эфире. Той же ночью срочно вызвали Юдину, собрали оркестр и устроили запись. Все, включая дирижера, тряслись от страха. И только одна Юдина была спокойна. К утру запись была готова. Эта пластинка в одном экземпляре была отправлена вождю. Через некоторое время Юдина получила от него 20 тысяч рублей – огромные по тем временам деньги. В ответ она написала дерзкое письмо, в котором благодарила и обещала молить за него Господа, чтоб тот простил ему его прегрешения, а деньги отдать на ремонт церкви. Сталин стерпел, ничего не сказал. А на проигрывателе в его кабинете, где 5 марта 1953 года Сталина нашли мертвым, крутилась та самая пластинка.

По иронии судьбы в тот же день ушел из жизни великий композитор Сергей Прокофьев. Прощание прошло незаметно, даже цветов в магазинах было не достать. Но Юдина играла на похоронах: не Сталина – Прокофьева. А когда цензура запретила роман Пастернака «Доктор Живаго» по причине неоднозначной оценки автора значения Октябрьской революции, она бесстрашно прочитала стихи из него на своем концерте в Большом зале консерватории.

Марию Вениаминовну Юдину называли «гениальной» великие музыканты – Генрих Нейгауз и Святослав Рихтер. Абсолютная преданность искусству делала ее неуязвимой даже в самые страшные годы террора. Для кого-то она была юродивой, а для кого-то просто бескомпромиссной: исповедовала православие и выходила на сцену с огромным крестом на груди, говорила крамольные для того времени вещи, помогала нуждающимся, читала со сцены стихи опальных поэтов. Сама обходилась малым: ее быт был неустроен, а единственная дорогостоящая вещь в ее маленькой квартире – рояль – и тот был арендованным, не своим.

После публикации «Ряса на кафедре» в газете «Правда» в 1930-е ее уволили из Ленинградской консерватории, а в 1960-е за пропаганду западных композиторов, запрещенных в СССР, – из Института им. Гнесиных. Ей запрещали играть концерты, делать записи, но никому ни разу не удалось заставить ее замолчать. Со сцены она не играла, она проповедовала, и перед ее искусством сильные мира сего преклонялись. Об этой несгибаемой воле человеческого духа и повествует представленный в «Новой опере» литературно-музыкальный спектакль по сценарию Елены Пчелкиной в постановке Михаила Довженко.

Авторы мультимедийного проекта сделали его максимально доступным для широкой аудитории. Идея соединить музыку со световым и видеорядом, дать слово замечательному актеру придала концертам форму почти телевизионной передачи, каких, к сожалению, не хватает на современном телевидении. Каждый из вечеров – больше чем концерт. Здесь музыка прорастает сквозь рассказ о великих художниках, творивших судьбы людей и человечества. Здесь стихи Пастернака («Мне Брамса сыграют, – тоской изойду») озвучиваются навеявшими их мелодиями. Здесь вещи оживают, и время восстанавливает свой ход.

В форме музыкально-литературных спектаклей с тщательно подобранным видеорядом концерты цикла «Время великих – история через Музыку» будут интересны слушателям любого возраста. Следующие вечера точно так же позволят окунуться в ушедшую эпоху, открыть и осмыслить ее страницы заново. Они рассчитаны на самую широкую аудиторию, но особо важны для молодого поколения, раскрывая историю страны, которую нужно и важно помнить, сквозь призму судьбы великих личностей и их взаимоотношения с властью.

Режиссер Михаил Довженко, Сценарий Елена Пчелкина, Видеоряд: Олег Бараев.