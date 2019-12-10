Вход/Регистрация Подписка

Театр классического балета отметит Новый год с «Щелкунчиком»

Москва, 10.12.2019
Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва традиционно завершит год серией показов балета «Щелкунчик».
#Культура
  • Театр классического балета отметит Новый год с «Щелкунчиком»

Предпраздничные представления пройдут с 26 по 30 декабря 2019 года в театрально-концертном зале МИСИС — современная площадка расположена рядом с метро «Октябрьская», по соседству с музеем «Гараж», «Новой Третьяковкой» и Парком культуры им.Горького. В новогодние каникулы зрители смогут увидеть спектакль 3 января 2020 года. В фойе театра гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вместе зажечь праздничную елку.

Знаменитая новогодняя сказка в версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранила классическую хореографию Василия Вайнонена, при этом почти весь первый акт был поставлен заново и максимально приближен к сказке Гофмана. По традиции в спектакле наряду с профессиональными танцорами участвуют дети.

В «Щелкунчике» Театра классического балета детство Маши окружено атмосферой любви. В балете появилась потерявшая голову от влюбленности старшая сестра Луиза и её жених Ганс, а также Королева Мышильда, которая мечтает женить на Маше своего любимого семиглавого Принца-мышонка. Даже бабушка и дедушка выходят на сцену не просто для того, чтобы повеселиться на празднике — они воплощают трогательную любовь, которую пронесли через всю жизнь. Кроме того, если традиционный спектакль завершается свадьбой Маши и Принца, у Касаткиной и Василёва на этом история не заканчивается: Маша просыпается и чувствует, что во сне с ней произошли незримые изменения. После встречи с племянником Дроссельмейера, явно напоминающим сказочного Принца, сердце девушки начинает учащенно биться, и она понимает, что ее детство закончилось, и началась новая жизнь.

Балет в 2-х действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом

Либретто: Наталия Касаткина и Владимир Василёв

Хореография: Василий Вайнонен, Наталия Касаткина и Владимир Василёв

Декорации и костюмы: Елизавета Дворкина

Расписание показов:      

26 декабря, 19.00     
           
27 декабря, 19.00     
           
28 декабря, 18.00
           
29 декабря, 13.00     
           
29 декабря, 18.00     
           
30 декабря, 19.00     
           
3 января, 13.00         
           
3 января, 18.00         


Сайт театра: http://www.classicalballet.ru/

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога с самозанятых еще на 19 регионов России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    3. Может статься, России не нужен газовый контракт с Украиной
      В прогнозе о заключении соглашения с Украиной премьер-министр Дмитрий Медведев сослался на Ильфа и Петрова
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама