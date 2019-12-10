Театр классического балета отметит Новый год с «Щелкунчиком»

Предпраздничные представления пройдут с 26 по 30 декабря 2019 года в театрально-концертном зале МИСИС — современная площадка расположена рядом с метро «Октябрьская», по соседству с музеем «Гараж», «Новой Третьяковкой» и Парком культуры им.Горького. В новогодние каникулы зрители смогут увидеть спектакль 3 января 2020 года. В фойе театра гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вместе зажечь праздничную елку.

Знаменитая новогодняя сказка в версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранила классическую хореографию Василия Вайнонена, при этом почти весь первый акт был поставлен заново и максимально приближен к сказке Гофмана. По традиции в спектакле наряду с профессиональными танцорами участвуют дети.

В «Щелкунчике» Театра классического балета детство Маши окружено атмосферой любви. В балете появилась потерявшая голову от влюбленности старшая сестра Луиза и её жених Ганс, а также Королева Мышильда, которая мечтает женить на Маше своего любимого семиглавого Принца-мышонка. Даже бабушка и дедушка выходят на сцену не просто для того, чтобы повеселиться на празднике — они воплощают трогательную любовь, которую пронесли через всю жизнь. Кроме того, если традиционный спектакль завершается свадьбой Маши и Принца, у Касаткиной и Василёва на этом история не заканчивается: Маша просыпается и чувствует, что во сне с ней произошли незримые изменения. После встречи с племянником Дроссельмейера, явно напоминающим сказочного Принца, сердце девушки начинает учащенно биться, и она понимает, что ее детство закончилось, и началась новая жизнь.

Балет в 2-х действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом

Либретто: Наталия Касаткина и Владимир Василёв

Хореография: Василий Вайнонен, Наталия Касаткина и Владимир Василёв

Декорации и костюмы: Елизавета Дворкина

Расписание показов:

26 декабря, 19.00



27 декабря, 19.00



28 декабря, 18.00



29 декабря, 13.00



29 декабря, 18.00



30 декабря, 19.00



3 января, 13.00



3 января, 18.00







Сайт театра: http://www.classicalballet.ru/