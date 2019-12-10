Учёные разработали уникальную средиземноморскую диету для любителей мяса

Австралийские учёные создали уникальную модифицированную версию средиземноморской диеты для любителей мяса. Как известно, классическая средиземноморская диета, которая считается самым здоровым питанием в мире включает в себя оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, пасту и крупы, рыбу, морепродукты и красное вино.

Однако существую страны, в которых доминирующим продуктом питания является мясо. В частности, в той же Австралии, местные жители съедают в год минимум по 100 кг мяса каждый. Поэтому учёные разработали для них специальную диету, пишет научный журнал Nutrients.

От оригинальной средиземноморской она отличается тем, что допускает потребление около 250 грамм — 2-3 порции — нежирной свинины в неделю. Этот вариант средиземноморской диеты, который авторы назвали Med-Pork, подойдет также тем, кто не любит красное мясо или рыбу.

При этом авторы этой уникальной диеты испытали её на 35 добровольцах в возрасте от 45 до 80 лет, которые имеют предпосылки к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования удивили самих учёных. Оказалось, что с диетой Med-Pork «мясоеды» могут оставаться здоровыми, не меняя своих кулинарных привычек. При этом установлено, что даже для пожилых людей, которых беспокоятся за свои сосуды и когнитивные функции, мясная средиземноморская диета подходит лучше, чем рацион питания с низким содержанием жиров.