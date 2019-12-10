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Учёные разработали уникальную средиземноморскую диету для любителей мяса

Москва, 10.12.2019

Австралийские учёные создали уникальную модифицированную версию средиземноморской диеты для любителей мяса. Как известно, классическая средиземноморская диета, которая считается самым здоровым питанием в мире включает в себя оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, пасту и крупы, рыбу, морепродукты и красное вино.

Однако существую страны, в которых доминирующим продуктом питания является мясо. В частности, в той же Австралии, местные жители съедают в год минимум по 100 кг мяса каждый. Поэтому учёные разработали для них специальную диету, пишет научный журнал Nutrients.

От оригинальной средиземноморской она отличается тем, что допускает потребление около 250 грамм — 2-3 порции — нежирной свинины в неделю. Этот вариант средиземноморской диеты, который авторы назвали Med-Pork, подойдет также тем, кто не любит красное мясо или рыбу.

При этом авторы этой уникальной диеты испытали её на 35 добровольцах в возрасте от 45 до 80 лет, которые имеют предпосылки к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования удивили самих учёных. Оказалось, что с диетой Med-Pork «мясоеды» могут оставаться здоровыми, не меняя своих кулинарных привычек. При этом установлено, что даже для пожилых людей, которых беспокоятся за свои сосуды и когнитивные функции, мясная средиземноморская диета подходит лучше, чем рацион питания с низким содержанием жиров.

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