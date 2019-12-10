Украина берет еще один кредит у МВФ

Киев договорился с МВФ о новом кредите в рамках программы сотрудничества, пишет РБК. СМИ уточняет, что договоренность была достигнута по телефону 7 декабря президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Новость передает пресс-служба президента Украины.

Как рассказала глава МВФ, организация готова поддержать политическую линию современного руководства Украины в плане роста экономики и макроэкономической стабильности.

«В том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ», —сообщила Георгиева. Она подтвердила наличие соглашения, которое «ляжет в основу «трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд)».

Ранее Украина рассчитывала до конца года заключить соглашение с МВФ на новый пакет помощи. На что в фонде выдвинули требования по борьбе с коррупцией в стране и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель.