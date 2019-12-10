Алексей Гончарук – глава Кабмина «самостийной», оценивая результаты саммита в «нормандском формате» – заявил, что Киев проложить договариваться с Москвой о «голубом топливе», но судя по всему, это происходить на фоне российско-украинской «газовой войны».

При этом премьер подчеркнул, что Украина достигла своей цели в газовом вопросе.

«Я имею в виду тот факт, что нам удалось вывести вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе, – пояснил Гончарук. – Да, пока по контракту никаких договорённостей нет, но это и не должно было состояться в Париже».

По его словам, Украина будет договариваться о транзите дальше.

«Однако, возможно это придётся делать на фоне газовой войны в Россиией. Но мы полностью готовы к этому. Украинские хранилища наполнены, нас поддерживают в Евросоюзе, в Стокгольмском арбитраже, а разрекламированный газопровод «Северный поток – 2» так и не достроен», – резюмировал председатель правительства «самостийной», добавив, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.