В Кремле допустили гибкость в урегулировании на Украине

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – заявил, что гибкость в рамках урегулирования конфликта на Украине возможна. При этом он подчеркнул, что никаких компромиссов в ущерб Минским договорённостям точно не будет.

По словам представителя Кремля, здесь очень важна формулировка, так как любые компромиссы не означают отхода от Минских соглашений, передаёт РИА Новости.

«Убеждён, что любой отход от Минских соглашений может привести к полному хаосу всего процесса урегулирования. Но в рамках того, что зафиксировано в Минских договорённостях, на любую гибкость готовы все», – сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов, как российские власти оценивают возможность компромиссов по Минским соглашениям, о которых на саммите в Париже говорил Владимир Зеленский.