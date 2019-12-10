В Минэкономразвития заявили о рисках инфляции в России ниже 3%

Максим Орешкин – глава министерства экономического развития (Минэкономразвития) РФ – заявил, что в нашей стране инфляция в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале и в течение длительного периода задержится ниже целевого уровня Центробанка, который установлен в 4%.

При этом он предупредил, что по итогам следующего года, существуют серьёзные риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Орешкин указал на то, что динамика потребительского кредитования должна снизить потребительский спрос, поэтому возможных источников для инфляции он вообще не видит.

«Когда нет роста кредита, тогда никаких возможностей для инфляции нет. А это значит, что мы имеем ситуацию, при которой потребительский кредит снижается, а ипотечный рынок, несмотря на снижение процентных ставок, выдача тоже пока снижается. А это означает, что никакого денежно-кредитного стимула для российской экономики сейчас вообще нет», – резюмировал министр.