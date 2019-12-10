В Париже заявили о выгоде проекта «Северный поток – 2» для Европы

Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, трубопровод «Северный поток-2», несет выгоду для всего Евросоюза, пишет ТАСС.

Чиновник заявил, что Париж будет выступать против любых мер, направленных против строительства трубопровода «Северный поток-2». Помимо этого Мэр добавил, что филиалы французских предприятий в России обеспечивают рабочими местами 160 тыс. россиян. На сегодня экспорт России во Францию составляет 6,7 млрд евро, приводятся данные по итогам трех кварталов. Франция ввозит в Россию товаров на 4,1 млрд евро.

«Париж принципиально выступает против любых экстерриториальных мер, и не только в рамках этого исключительного проекта», заявил министр. Он добавил, что «Франция сообщала об этом американскому руководству».

Напомним, американский сенат на прошлой неделе включил в военный бюджет положения о санкциях против проекта «Северный поток – 2».