Россию отВАДИли, но она еще может побороться

А деньги?

Отстранение России от участия в Олимпийских играх и на чемпионатах мира на ближайшие четыре года по антидопинговым основаниям, о котором стало известно 9 декабря, стало беспрецедентным событием в истории мирового спорта. Таким образом, участие в Играх в Токио-2020 и в Пекине-2022 смогут принимать только так называемые «нейтральные» спортсмены, без родных флага и гимна.

Примечательно то, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовало от федераций по видам спорта рассмотреть вопрос о переносе международных соревнований из России. Таким образом, мы можем лишиться чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году, чемпионата мира по волейболу в 2022-м, чемпионата мира по хоккею в 2023-м и ряда других турниров категории major events.

И хотя такое развитие событий пока под вопросом, но оно не является невозможным в свете беспрецедентных карательных мер ВАДА по отношению к России. Напрашивается предположение, что в результате наша страна потеряет не только статус, но и деньги – как уже вложенные в подготовку мероприятий, так и те, которые она потенциально могла получить благодаря спонсорам, туризму, билетам и всему, сопутствующему подобным мероприятиям.

Аналитики, правда, не считают потенциальные финансовые потери значительными, обращая попутно внимание на сохраняющиеся пока возможности обжалования. Кроме того, как бы ни была виновна российская антидопинговая система, примененные против спортсменов санкции оцениваются как явно политизированные и отнюдь не безальтернативные даже в сложившейся ситуцации.

В контексте нового допингового скандала уместнее говорить о колоссальном репутационном ушербе для всей страны и для представляющих ее спортсменов, которым снова предстоит доказывать свою чистоту и в случае успеха выступать без флага, нежели о финансовых потерях, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Дело в том, объясняет он, что крупные спортивные мероприятия масштабов Олимпийских игр, чемпионатов УЕФА, ФИФА, Универсиад и т.д. для принимающей стороны по умолчанию убыточны.

Для принимающей стороны доход складывается разве что за счет роста налоговых отчислений со стороны бизнеса, занятого в сфере ритейла и услуг, но такой рост носит взрывной характер и затухает так же быстро, как и возникает, не принося долгосрочного положительного эффекта, считает он.

Что же касается вероятности обжалования, то такая возможность у российских чиновников от спорта, так и у отдельных, отстраненных спортсменов есть: для этого существует спортивный арбитраж. «Но я не готов судить о шансах. Учитывая причины принятия решения в отношении России и российских спортсменов, а также российских чиновников, думаю, что они крайне низкие», – говорит Илья Жарский.

Совершенно точно, что это политизированное решение, которое тянется с доклада Макларена и выступления Родченкова, продолжает тему эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Но такому развитию событий способствовала недобросовестная работа РУСАДА. Об этом говорит и тот факт, что чиновники ждали такого решения и не удивились тому, что оно было принято единогласно.

Что же касается последствий, финансовых потерь, потерь крупных спортивных мероприятий — об этом говорить пока рано, поскольку есть время для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Безусловно, озвученные 5 млн долларов штрафа российской стороне, скорее всего, придется заплатить, но делать выводы о недополученной прибыли либо о неокупаемых затратах на проведение соревнований на сегодняшний день не стоит, считает аналитик.

Так, вполне возможно, что мероприятия, запланированные на 2023 год, смогут пройти в России. Говоря же о более ранних соревнованиях, Евро-2020 точно из России не уедет, финал Лиги Чемпионов в 2021 году также пройдет в Петербурге. Если же затрагивать тему спортсменов, то многие из списков Макларена и Родченкова уже завершили карьеры, но за них придется расплачиваться усиленным допинг-контролем тем, кто пришел им на смену.

Что касается юридической стороны вопроса, то ВАДА потребует выплаты компенсации за проведенное расследование – это около 5 млн долларов, признает Валерий Саркисов, АК «Судебный адвокат». Еще около 100 тысяч рублей РУСАДА выплатит в качестве штрафа за нарушение антидопинговых правил. С другой стороны, Олимпийский комитет России может сэкономить значительные средства на подготовке атлетов к главным стартам (от 22 до 25 млрд рублей в год).

Однако ситуация может поменяться, если РУСАДА сможет успешно обжаловать решение ВАДА в CAS: на это ей дается 21 день с момента получения соответствующего уведомления. Правда, учитывая то, что ранее CAS практически всегда вставал на сторону ВАДА и отвергал доказательства России, шансы на удовлетворение апелляционной жалобы невысокие, полагает адвокат. По его мнению, России следует провести свою независимую экспертизу на предмет того, что происходило с базой данных, чтобы повысить шансы на успех.

ВАДА вышло за пределы своей компетенции

«У РУСАДА есть 21 день с момента получения решения ВАДА, чтобы сообщить ВАДА о своей готовности оспорить такое решение, заявил 10 декабря агентству РИА Новости генеральный секретарь CAS Мэтью Риб. «Если с российской стороны будет подана апелляция, то для начала процесса рассмотрения CAS потребуется один рабочий с момента получения необходимых документов при условии, что апелляция является полной и в ней содержится вся необходимая информация», — добавил Риб.

Как обращает внимание шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, поскольку национальный Олимпийский комитет России не отстранен, не лишен какого-либо статуса в МОК, и формально претензии не к нашему Олимпийскому комитету, а к неким неустановленным лицам, которые с некой целью многократно исправили окончательную базу данных Московской лаборатории, то теоретически CAS (спортивный арбитражный суд) на апелляции мог бы как минимум поставить под сомнение правомочность ВАДА решать вопросы по выступлению спортсменов под национальным флагом.

Но в лучшем случае этот вопрос, после апелляции, CAS согласится оставить на усмотрение МОК, полагает аналитик. А в МОК вряд ли пожелают в этой ситуации напрямую противопоставить свое особое мнение уже принятому единогласно решению ВАДА, хотя Олимпийская хартия и действительно позволяет любому спортсмену выступать под национальным флагом, если Олимпийский комитет его страны является полноправным членом МОК.

Но это теория, а на практике рассчитывать на положительное решение даже хотя бы этого вопроса сложно, потому что антироссийская кампания в спорте действительно приобрела давно характер политический, говорит Пётр Пушкарёв. Штука в том, что не отдельных российских чиновников или политиков, а в целом всех российских спортсменов измазали в грязи и имиджево стремятся выставить их всех нечестными людьми, взяв для примера понятную миллионам людей в мире сферу спорта, чтобы показать, что и ни в чём другом доверять России как партнеру невозможно, что все мы по натуре обманщики, «нецивилизованные» и как бы из другого теста.

Иначе, если бы реально произошедшую и крайне неприятную историю с манипулированием базой данных рассматривали в ВАДА по существу и подходили бы к ней строго юридически-процессуально, то и наказание шло бы исключительно по линии антидопингового агентства: России запретили бы на долгий срок иметь какое-либо отношение к тестам, их результаты бы отказывались признавать легитимными, но не распространили бы наказание коллективно, скопом, по сути, на потенциально неограниченный круг российских спортсменов.

Потому что самое неприятное не в том, что может не быть на соревнованиях гимна или флага. А в том, указывает Пётр Пушкарёв, что опять многие тренировавшиеся всю сознательную жизнь и достигшие профессиональных высот в своем деле чистые спортсмены, настоящие мастера, могут по абсолютно не зависящим от них причинам пролететь не только мимо Олимпиады, но и мимо других международных соревнований, речь-то начинают вести уже и не только о чемпионатах мира, но и о запрете на участие во всех этапах Кубка мира по биатлону, например — ну и где будут выступать тогда все наши спортсмены, на чемпионате России исключительно и на специально организованных неофициальных соревнованиях?

Там же речь идет даже не только о 145 фамилиях, которые попали в нехорошие списки ВАДА из-за того, что именно в данные по этим спортсменам кто-то внес изменения (что совершенно не значит, между прочим, что у них обязательно были положительные допинг-пробы). Но речь и о каких-то еще других дополнительных строгих критериях, которые будут добавлять в ВАДА для допуска спортсменов, что опять многих и многих будут пропускать через это нервное и долгое сито, где ничего особо доказать спортсмен не может, потому что присутствует «презумпция виновности».

И очень многое, заключает Пётр Пушкарёв, на деле будет зависеть от конкретных международных федераций, кто и какие решение примет, кого там допускать из наших и кого не допускать, в том числе и от работы наших чиновников в этих федерациях. И, конечно, сам вопрос, кто допустил изменения базы данных — реальный, а не надуманный, и он заслуживает максимально детального расследования с российской стороны. Здесь нужна полная открытость, заключает он.