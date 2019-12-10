ВУЗПРОМЭКСПО-2019»: представители научно-образовательных центров обсудят, как достичь мирового уровня

Ускорению этого процесса способствуют как внешние обстоятельства в виде галопирующей глобальной конкуренции и больших вызовов, сформулированных в преамбуле Стратегии научно-технологического развития, так и внутреннее стремление выстроить новые подходы к исследовательской деятельности через призму эффективного и конвертируемого в новые технологии и новые открытия процессы управления научной деятельностью.

Приоритетами Стратегии являются научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике, эффективная организация и технологическое обновление научной и научно-технической и инновационной деятельности, развитие интеллектуального потенциала нации.

В национальном проекте «Наука» сформулированы совершенно новые форматы научной и научно-производственной деятельности и кооперации – это научно-образовательные центры и научные центры мирового уровня.

Что такое научно-образовательные центры (НОЦы), в чем их основное преимущество перед традиционным форматом научной организации, каковы принципы деятельности?

В настоящее время в России создано пять НОЦев, действующих на базе опорных региональных университетов: в Перми (со специализациями: горное дело, машиностроение, химическая промышленность, робототехника, интеллектуальный мониторинг и экобезопасность в области недропользования), в Тюмени (Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды; человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; биологическая безопасность человека, животных и растений); в Белгороде (биотехнологии, селекционно-генетические исследования, разработки в области здорового питания и сквозные инжиниринговые технологии); в Нижнем Новгороде (суперкомпьютерное моделирование, геофизика, геология и генетика); в Кемерово (восстановление промышленных территорий, медицинское направление: предполагается создание новых иммунопрепаратов, оборудования и медикаментов для кардиохирургии).

Как недавно было заявлено, до конца 2019 года регионы, где создаются НОЦ, должны не только окончательно сформировать и проработать программы своего развития, но и определить ключевых индустриальных партнеров. Именно в плотной и эффективной кооперации научных организаций с промышленными компаниями как основными потребителями инноваций, и заключается смысл новой триады «вуз-наука-бизнес», создаваемой сейчас в России.

Кооперация науки и производства является предметом отдельных государственных программ на протяжении уже нескольких лет. Так, только в рамках реализации постановления Правительства РФ №218, предусматривающего софинансирование НИОКР со стороны государства, было выпущено новой инновационной продукции на более чем 700 млрд рублей. Создание научно-образовательных центров мирового уровня призвано вывести оснащение лабораторий и качество взаимодействия ученых с промышленниками, на совершенно уровень.

Как отмечает руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сженов, научно-образовательные центры мирового уровня – это во многих смыслах квинтэссенция прорыва. «В НОЦах формируются центры синергии для науки, образования, бизнеса. Особую роль играют региональные власти, для которых центры становятся хабом по интеграции усилий в вопросах стимулирования региональной экономики и создания продуктов конкурентоспособных на мировом уровне» - , отмечает эксперт. НОЦ, по словам Е. Сженова, является точкой пересечения властей федеральных и региональных, а также научных институтов – вузов – индустриальных партнеров. Не менее важна, по мнению Е. Сженова, и роль центров как точек опоры для перезагрузки региональных образовательных систем – с интеграцией работы со школами, одаренными детьми, молодыми учеными. «Стоит особо подчеркнуть кадровую работу – НОЦ имеют в своем составе центры компетенций, который смогут готовить научно-образовательных управленцев на качественно ином уровне».

Что сделано на сегодняшний момент, чтобы эффективная система взаимодействия науки и бизнеса начала работать?

По словам руководителя проектного офиса по экспертизе и сопровождению программ НОЦ субъектов РФ при Минобрнауки России Дмитрия Санатова (ЦСР «Северо-Запад»), в первую очередь - определены целевые показатели деятельности, разработаны проекты, по которым уже была начата работа и получены первые результаты. «Важно отметить, - подчеркивает эксперт, - что в рамках нацпроекта «Наука» для реализации деятельности НОЦ предусмотрена государственная грантовая поддержка, однако, её получение возможно только теми НОЦ, которые прошли конкурсный отбор, а затем представили отчет об успешных результатах реализации программ деятельности. Необходимо отметить, что грантовая поддержка не является ключевой в финансировании проектов НОЦ, поскольку центры должны привлечь внебюджетное финансирование на исследования и разработки».

Эксперт сообщил также, что решение о предоставлении грантов научно-образовательным центрам будет приниматься Советом научно-образовательных центров (межведомственным координационным органом) во втором квартале следующего года, когда будут подведены результаты 2019 года и принято решение о предоставлении гранта.

В ближайшие же дни в рамках деловой программы VI национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» пройдет питч-сессия, посвященная выводу созданных центров на мировой уровень. В сессии примут участие все ключевые участники процесса, включая первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, руководителей созданных НОЦев, экспертов. «Мы должны не просто выдать какие-то идеи в ходе мероприятия – мы обязаны уже существующие у каждого из нас предложения и видение процесса наложить на четкий график ежедневной интенсивной работы, - отмечает Дмитрий Санатов, - время общих дискуссий прошло. Сейчас важно выйти на более четкое формирование критериев и детальную проработку задач нацпроектов».