Зеленский прогнозирует заключение договора по газу

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в «нормандском формате» дал отдельный брифинг для украинских журналистов, в ходе которого рассказал о своем видении хода переговоров по транзиту российского газа по территории Украины.

«Нет пока договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи принципиально без ответов. Не говорится о контракте на один год, все сняли это с обсуждения - сколько-то лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе - на десяти годах. Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном году, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине», - заявил Зеленский.

В ходе двусторонней встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путины стороны обсудили условия заключения контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины. Действующий договор на транзит российского газа через территорию Украины истекает 1 января 2020 года. В случае прекращения транзита газа финансовые потери Киева оцениваются в три миллиарда долларов в год.