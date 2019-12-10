Зеленский рассказал о «другой биомеханике» Путина

Комментируя переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у главы России «другая природная биомеханика». Путин, по словам главы Украины, разбирается во всем детально, что сложно для Зеленского.

«Я просто человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика», - цитирует Зеленского агентство РИА «Новости». Он не смог с уверенностью сказать удалось ли добиться существенного сдвига в переговорном процессе, однако, некоторые уступки глава Украины, по его словам, почувствовал.

В целом Зеленский назвал переговоры с российским президентом «сложными». Беседа продлилась один час вместо запланированных 30 минут. Сначала переговоры велись в присутствии членов делигаций, после чего продолжились тет-а-тет.

Напомним, в Париже 10 декабря прошел саммит «нормандской четверки», в рамках которого состоялась двухсторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.