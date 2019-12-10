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Зеленский: с Путиным сложно договариваться

Москва, 10.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сложно договариваться. Об этом он рассказал украинским журналистам в Париже после саммита лидеров «нормандской четверки», сообщает УНИАН. 

На вопрос о впечатлениях от встречи с российским президентом и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться украинский лидер отметил:

«Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика», - отметил Зеленский. 

При этом президент заметил: «можно ли договориться или нет, станет понятно в будущем». 

«Мы с вами точно увидим. Сегодня какие-то такие уступки были. Я это почувствовал», - сказал Зеленский. При этом глава государства добавил, что о впечатлениях говорить рано, поскольку «было мало времени». 

Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут.

«Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем», - добавил украинский лидер. 

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

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