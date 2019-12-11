Анкара угрожает закрытием американской базы

В случае введения санкций США из-за покупки Турцией российских систем ПВО С-400, Анкара примет ответные меры. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение», - сообщил дипломат в эфире телеканала A haber. Он уточил, что речь может идти о закрытии американской базы Инджирлик, расположенной на юге Турции, а также базы Кюреджик на юго-востоке Турции.

Чавушоглу также рассказал, что рассматривает в качестве альтернативы американским самолетам F-35, российские истребители. О замене можно говорить в случае отказа США поставлять свои самолеты Анкаре.

«США на все наши предложения отвечают отказом», - добавил дипломат, который уверен, что при «настаивании на своем никуда прийти нельзя» и в случае, если Вашингтон ответит отказом продавать Турции F-35, правительство выйдет на другой рынок.

Напомним, Турция подписала с Россией договор на поставку четырех дивизионов С-400, общая стоимость которых составляет 2,5 миллиарда долларов. В договоре также значится поставка еще одного полкового комплекта. Данный документ стал причиной кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона.