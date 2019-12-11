Отдельные банки лишаются процента

Дискриминация отменяется

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, в России отменяется так называемый «банковский роуминг». Закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами принят в третьем, окончательном чтении. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Принятие закона законодатели сопровождает пояснениями, в которых речь идет даже не о выгоде или невыгоде, а о дискриминации. Именно ее испытывали, да и сейчас еще испытывают потребители банковских услуг, которым «отдельные банки» устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам, по сравнению с внутрирегиональными переводами.

Будущие изменения также трактуются широко и смело: они обещают, ни много ни мало, свободу перемещения денег на финансовом рынке РФ, а также развитие безналичных платежей, устранение уже упомянутых дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а повысят мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

В более приземленной трактовке, можно сказать, что нововведение, очевидно, выгодно клиентам. Причем выгода, с учетом размера комиссий, вполне реальная.

«Межрегиональной дискриминацией» назвал «банковский роуминг» на заседании правительства в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил тогда, что она «недопустима и должна быть устранена».

Деньги из воздуха

В целом сегодня ситуация такова, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Веревочкина, что банки, которые располагают широкой сетью отделений и осуществляют большой объём платежей внутри банка, проводят большую часть платежей бесплатно согласно установленным тарифам уже сейчас, до принятия закона. В этой связи принятый закон существенно не изменит ситуацию.

С другой стороны, продолжает Елена Веревочкина, согласно этим же тарифам банки в большинстве случаев не берут комиссию за открытие и ведение, например, просто текущего счета. При этом, говоря о переводах денежных средств, банки несут расходы на создание, обслуживание и обновление технической платформы банка, а также на создание и обслуживание сети отделений (банкоматов) в разных регионах и разных городах. Это, конечно, нельзя не учитывать. В этой связи банки, конечно, будут находить баланс для того, чтобы компенсировать расходы на обслуживание клиентов по всем видам операций, предлагая клиентам дополнительные сервисные услуги при проведении платежей внутри одного банка.

Комиссии за переводы составляют вполне ощутимую долю доходов финансовых организаций, и в первую очередь на этой услуге зарабатывают крупные банки, отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Отмена комиссии за переводы приведет к удорожанию стоимости других банковских продуктов. Точно так же, как отмена роуминга мобильных операторов повлекла за собой удорожание тарифов на связь.

Но вообще, обращает внимание генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, об отмене «банковского роуминга» речь шла достаточно давно – в течение 3-4 лет политики разного уровня утверждали, что брать комиссию за переводы клиентам в разные регионы – нельзя. Банк при этом не несет никаких финансовых затрат и, получается, делает «деньги из воздуха». С проблемами сталкивались клиенты, открывшие карту в одном регионе и уехавшие на заработки в другой. Люди привыкли делать небольшие переводы внутри области, где работают и каждый раз платят от 1 до 1,5% от суммы. Особенно неприятны комиссии тем, кто переводит заработную плату семьям – выходят существенные суммы.

Большинство частных банков уже успели отказаться от подобных комиссий, сделав это своим преимуществом. В числе тех, кто до сих пор использует комиссию за переводы, крупнейшим игроком является назвать Сбербанк. Эта услуга приносит ему до 16-18 млрд рублей в год. Закон об отмене комиссий вступит в силу через 180 дней после публикации, а перед этим его рассмотрит Совет Федерации и подпишет президент. Ждать отмены комиссий можно не раньше второго полугодия 2020 года, полагает Андрей Хохрин. Нововведение, считает он, безусловно, будут соблюдать все банки, это закон. Но, вероятно, они поднимут стоимость других услуг, чтобы компенсировать потери, соглашается эксперт с Андреем Люшиным.

Греф раскатает роуминг на решения

Тем не менее, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, понятие «банковский роуминг» постигнет та же судьба, что и «мобильный роуминг». В Госдуме хотят избавить россиян от несправедливой практики, к которой прибегают «некоторые банки», намекая в первую очередь на Сбербанк, указывает аналитик. Его клиенты, по сути, оказались в заложниках его организационной структуры, состоящей из отдельных территориальных банков, которые выступают как самостоятельные бизнес-единицы в рамках группы компаний. В крупнейшем банке страны говорят о том, что плата в 1 % за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка — это рыночные условия (такую же комиссию, в частности, взимают платежное система) и это касается лишь 5% таких переводов. Но законодатели не согласны с подобными доводами, считая эту плату избыточной.

Сбербанк — крупнейший участник банковской системы, подразделения которого работают на различных IT-платформах, интеграция которых до сих пор не завершена, что не позволяет в одночасье убрать эти «неправильные» комиссии, добавляет Михаил Коган. По его мнению, предусмотренного срока в 180 дней с момента официальной публикации тому же Сбербанку будет достаточно для того, чтобы завершить необходимые технологические преобразования, а его клиентам свыкнуться с мыслью, что в скором времени они перестанут платить за то, за что в других банках не взимают комиссии.

Глава Сбербанка Герман Греф все это время тоже не отмалчивался. Отвечая на приведенные выше слова Дмитрия Медведева, он заявлял: «У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату».