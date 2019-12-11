Часть спортсменов отказалась ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Боксеры сборной России отказались ехать на предстоящую летнюю Олимпиаду в Токио без национального флага, сообщает агентство РИА «Новости». Новость сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который заявил, что участие в таких крупных соревнованиях без флага «не имеет смысла».

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», - добавил Кремлев. Он уверен, что сейчас необходимо посмотреть, куда будут двигаться ОКР и РУСАДА, после чего проанализировать, как возможно оспорить «это решение».

Кроме того генсек федерации бокса считает, что сегодня необходимо «выйти на какое-то соглашение с WADA», а также добиться проведения кубка Кремля и чемпионата Европы в России.

Россия является великой спортивной державой, поэтому все турниры в России проходят на самом высоком уровне, считает Кремнев. Он заявил, что заявления, сделанные 9 декабря исполнительным комитетом ВАДА, являются не только проблемой России, а всего мирового сообщества. По его словам, «нужно обвинять кого-то конкретно либо конкретную федерацию».