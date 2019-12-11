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«Фантазии пьяного человека»: Сурков оценил слова Авакова о переговорах в Париже

Москва, 11.12.2019

Владислав Сурков – помощник президента РФ – прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, заявившего, что Сурков якобы «психанул» во время «нормандского» саммита. По словам помощника российского лидера, это ни что иное, как фантазии пьяного человека. При этом Сурков подчеркнул, что прошедшие в Париже переговоры были продолжительными, но эмоционально простыми.

«Наилучшим же комментарием к фантазиям Авакова могут служить его собственные слова», – цитирует помощника президента РФ газета «Коммерсант».

Сурков напомнил, что помимо характеристик участникам нашей делегации, глава МВД «самостийной» также поделился любопытными сведениями о себе. В частности, Аваков признался, что его близко не подпустили к переговорам, а после их завершения, как рассказал сам украинский министр, он пробрался в помещение, где уже завершилась встреча лидеров четвёрки и допивал там за ними вино.

«Поэтому не нужно верить словам пьяного человека, который на переговорах вообще не присутствовал», – резюмировал помощник главы российского государства.

Ранее сообщалось, что по словам Авакова, на саммите в Париже у Суркова якобы «сдали нервы» во время обсуждения вопроса контроля над границей с Россией.

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