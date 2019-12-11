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ФРС сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Москва, 11.12.2019

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря приняла решение о сохранении процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. При этом ФРС прогнозирует, что средняя ставка в 2020 году будет на уровне 1,6%, в 2021 — 1,9%, в 2022 году — 2,1%.

Напомним, в этом году ФРС уже три раза снижала ставку. Причём летнее решение о снижении базовой ставки стало первым за десять лет. Многие года Федеральная резервная система сохраняла или повышала ставку. На этот раз ставку было решено сохранить на прежнем уровне, что не стало ни для кого сюрпризом – подавляющее большинство экспертов это прогнозировало.

ФРС также сохранила прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,2%, в 2020 году – на уровне 2%, в 2021-2022 гг. – на уровне 1,9% и 1,8%. Кроме того, американский центробанк сохранил прогноз по базовой инфляции в этом году на уровне 1,5%, в 2020-2021 гг. – 1,9% и 2%, в 2022 году – 2%. При этом прогноз безработицы в США по итогам этого года снижен на 0,1% – с 3,7% до 3,6%, в 2020 году – с 3,7% до 3,5%, в 2021 году 3,8% до 3,6% и в 2022 году – с 3,9 до 3,7%.

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