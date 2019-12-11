Госдума поддерживает отмену экзамена по русскому языку для граждан Белоруссии и Украины

Украинцам и белорусам теперь не нужно сдавать экзамен по русскому языку при вступлении в российское гражданство, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект поддержал комитет госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Также предлагается признать носителями русского языка граждан Белоруссии и Украины.

В настоящий момент уровень знания русского языка определяет специальная комиссия, которая занимается признанием иностранного гражданина, желающего получить российское гражданство, носителем русского языка.

Теперь украинцы и белорусы, которые свободно говорят на русском языке, могут подать заявление на признание их носителями русского языка, минуя собеседование. Начиная с 2014 года, носителями русского языка было признано 47 тыс. граждан Украины и более 800 граждан. В общей сложности этот статус получили около 80 тыс. соискателей гражданства России.