Комитет Сената США одобрил санкции против спонсоров строительства российских газопроводов

Комитет по иностранным делам американского Сената одобрил законопроект, направленный на введение ограничительных мер против лиц, финансирующих строительство российских трубопроводов.

Согласно законопроекту, санкции будут вводится в отношении тех, кто инвестирует/продаёт материалы и технологии, а также оказывает иную помощь властям РФ в строительстве трубопроводов для экспорта энергоносителей. При этом глава Белого дома наделяется правом вносить исключения в ограничительный режим в интересах нацбезопасности США, передаёт ТАСС.

Кроме того, документ обязывает представителей США в НАТО побуждать членов этого блока к сотрудничеству для достижения энергетической безопасности стран, входящих в альянс, а также иных государств, являющихся партнерами НАТО.

Американский Госдеп должен в течение 180 дней после вступления в силу этого закона предоставить Конгрессу доклад о «трансатлантической энергетической стратегии США.