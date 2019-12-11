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Курс доллара: новости из США могут пошатнуть рубль

Москва, 11.12.2019
  • Курс доллара: новости из США могут пошатнуть рубль

Алексей Павлишак/ТАСС

Во вторник, 10 декабря, курс рубля символически вырос к доллару и немного просел к евро на фоне роста единой валюты ЕС на рынке форекс. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,55 руб., что на 4,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро прибавил 10,75 коп и составил 70,46 руб.

По мнению экспертов, накануне национальная валюта продолжила находиться почти без движения, так как рынки ждут ключевые события этой недели. Речь идёт о заседании ФРС США, которое стартовало во вторник и завершится уже сегодня; о заседании ЕЦБ (12 декабря), а также о заседании совета директоров ЦБ РФ (13 декабря). Кроме того, сегодня пройдёт голосование по законопроекту о санкциях в отношении нашей страны в комитете по международным отношениям американского Сената.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка напомнил, что курс рубля топчется на месте в паре с долларом и евро с самого начала недели, так как никаких серьёзных драйверов, которые могли быть подтолкнуть национальную валюту к движению вниз или вверх пока не было. По его мнению, всё самое интересное для курса рубля только начинается.

«Начиная с сегодняшнего дня и уже до конца этой рабочей недели новостной фон будет очень насыщенным, – подчеркнул эксперт. – В среду рынки ждут оглашения результатов двухдневного заседания Федрезерва США и голосования в профильном комитете Сената США, где в отношении России могут быть приняты очень суровые санкции, которые, конечно же, окажут давление на рубль».

Алексей Антонов из «Алор Брокер» считает, что важным событием для рынков на этой неделе станет заседание американского регулятора, итоги которого будут известны сегодня вечером. При этом каких-либо сюрпризов от заседания ФРС он не ожидает.

«Вероятнее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне 1,5-1,75%, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на итоги заседания центробанка США будет слабой и кратковременной. А вот санкционные новости из-за океана могут пошатнуть рубль, снизив его ближе к отметке в 64,00», – резюмировал он.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» уверен, что эти события вряд ли сдвинут курс рубля к доллару с нынешних позиций.

«Рубль сейчас себя чувствует уверенно, благодаря мировым ценам на нефть. Поэтому локально нацвалюта может продолжить стабильную торговлю или даже укрепляться вплоть до заседания российского регулятора, игнорируя любой внешний негатив», – убеждён Кочетков.

С оптимизмом смотрят на перспективы курса рубля и аналитики Росбанка. Они полагают, что к концу недели доллар будет торговаться не выше отметки 63,30 руб. При этом они отмечают, что такой благоприятный сценарий для российской валюты будет возможен только при условии отсутствия негативных геополитических новостей.

Между тем эксперты РФПИ ожидают в ближайшей перспективе сохранения курса доллара в диапазоне 63,50-64,00 руб.

«Единственное, что может поколебать рубль это сегодняшнее решение Сената, где возможно будет дан старт ужесточения санкционной риторики Вашингтона против нашей страны. Прежде всего вызывают опасения ограничительные меры против российского госдолга. Если же плохих новостей из-за океана не будет, то за рубль можно быть спокойным, по крайне мере до конца рабочей недели», – пояснили аналитики РФПИ.

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