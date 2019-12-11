Лавров раскрыл «секреты» переговоров с Трампом

То обстоятельство, что встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белом доме прошла при закрытых дверях и без прессы, дала основания обладающим богатым воображением представителям этой самой прессы заподозрить участников встречи в обмене какой-то секретной информацией. Противники американского президента, в отношении которого, напомним, сейчас проводится процедура импичмента, естественно, попытались воспользоваться встречей Трампа с главным российским дипломатом в своих целях, т.е. против президента. О том, как американские СМИ, большинство которых даже не скрывают неприязни к президенту Трампу, комментируют встречу в Овальном кабинете, можно судить по CNN, написавшей, что в Овальном кабинете Белого дома можно было увидеть «чрезвычайное зрелище того, как президент Дональд Трамп советовался с Москвой в тот самый день, когда демократы в Палате представителей обнародовали обвинения, на которых будет основываться процедура импичмента и которые частично связаны с необычными отношениями Трампа с Россией».

Сергей Лавров – человек с отличным чувством юмора. Конечно, он не удержался, чтобы лишний раз не посмеяться над истерией, которую недоброжелатели Трампа и России раздули вокруг так называемого «Рашагейта». Этим словом называют в Америке вмешательство России в американские выборы и якобы имеющиеся между Белым домом и Кремлем связи. На совместной с госсекретарем Майком Помпео пресс-конференции глава российского МИД заявил, что якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы «беспочвенно» и что американская сторона не представляет никаких доказательств этого вмешательства по одной простой причине – они просто не существуют.

«На нашей встрече не было журналистов: ни американских, ни российских,- объяснил Лавров.- Если господин Шифф (глава комитета Палаты представителей по разведке) так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, тогда, думаю, скоро наших дипломатов обвинят так же, как наших спортсменов, в том, что мы допинг принимаем, и потребуют привлекать нас к уголовной ответственности».

Президент Трамп сообщил в твите, что провел «очень хорошую» встречу с главным российским дипломатом и перечислил затронутые на ней темы: «Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!»

Сергей Лавров, правда, на пресс-конференции заявил, что выборы на встрече с президентом Трампом не обсуждались, хотя в заявлении Белого дома говорится, что Трамп попросил Россию не вмешиваться в предстоящие президентские выборы.

В заявлении Белого дома также подчеркивается, что обсуждался потенциал увеличения торговли между США и Россией. Кстати, говоря о торговле и антироссийских санкциях, Лавров обратил внимание присутствующих на пресс-конференции, что за время президентства Дональда Трампа объем российско-американской торговли вырос: «Несмотря на санкции, которые, как известно, вредят всем, торговля двусторонняя при президентстве Дональда Трампа уверенно росла — с уровня в 20 миллиардов долларов, на который этот объем торговый низвел президент Обама, президент США по итогам этого года помог достичь уровня в 27 миллиардов, это почти на одну треть увеличение».

Одна из американских журналисток, присутствовавших на пресс-конференции, попыталась «поймать» российского дипломата и спросила его, не получил ли он в Овальном кабинете очередную порцию секретной информации? Журналистка недвусмысленно намекала на такую же встречу между Трампом и Лавровым, которая состоялась в мае 2017 года в Овальном кабинете Белого дома. После нее демократы обвиняли Трампа в том, что он якобы рассказал главе МИД России о том, как США делятся секретной информацией с союзниками.

«Мы говорили о том, что я открыто и буквально вам рассказал,- ответил российский дипломат и вновь пошутил:- Если вы видите в этом какой-то секрет, можете воспользоваться этим и сделать сенсацию».

В заключение Сергей Лавров сообщил, что вновь передал Трампу приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая и что президент ответил, что подумает над приглашением.