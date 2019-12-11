Названы самые комфортные для жизни города России

Как сообщает исследование института территориального развития «Урбаника», самым комфортным и доступным российским городом для жизни стал Краснодар, пишет РБК.

По мнению авторов рейтинга, столица Краснодарского края активно развивается в течение 10-15. В городе активно строится жилье, доступное по цене, поддерживается благоприятная экология. В пятерке лидеров находятся Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Российская столица заняла в рейтинге только 52-м место. На столь низкое место в рейтинге повлияла высокая стоимость жилья по сравнению со средней зарплатой, сообщают составители рейтинга.

Максимальное количество баллов, которое мог набрать каждый город, равно ста. Показатель складывался из показателей качества городской среды стоимости услуг.

Ранее Москва вошла в десятку лучших городов мира рейтинга агентства Resonance Consultancy. Российская столица обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.