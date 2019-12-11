Опубликован рейтинг лучших организаций по условиям работы

Эксперты одного из крупнейших рекрутинговых сайтов Glassdoor составили рейтинг самых лучших работодателей этого года.

Проанализировав отзывы самих сотрудников, которые называли плюсы и минусы трудоустройства, они выяснили, что самой желанной для работников оказался сервис HubSpot, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, соцсети, SEO, управления контентом и целевыми страницами. Сотрудники оценили эту компанию в 4,6 баллов из 5 возможных, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

На втором месте международная консалтинговая компания Bain & Company, специализирующаяся на стратегическом консалтинге. Третье место у сервиса по автоматизации документооборота DocuSign. В пятёрку лучших работодателей этого года также вошли американская сеть ресторанов быстрого питания In-N-Out Burger и группа компаний Sammons Financial Group, работающих в сфере финансовых услуг.

Кроме того в ТОП-10 рейтинга Glassdoor попали: Lawrence Livermore National Laboratory, Intuitive Surgical, Ultimate Software, VipKid и Southwest Airlines.