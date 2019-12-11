В отношении Порошенко возбуждено дело о госизмене за подписание «Минских соглашений»

Бывший заместитель администрации президента Украины (при президенте Викторе Януковиче) Андрей Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по статье «Государственная измена».

Основанием для возбуждения дела против Порошенко послужило заявление Портнова в ГБР. «Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления по поводу совершения пятым президентом Украины Порошенко А. П. государственной измены в ходе подготовки и проведения 11-12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа под названием «Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений», 10.12.2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в письме ГБР в адрес Портнова.