Прогноз погоды: будет очень холодно – Россию накроют 40-градусные морозы

Декабрьская погода продолжает переписывать климатические рекорды. Температурный фон, который сейчас наблюдается на большей части страны, находится пока на аномально высоком уровне. Так, накануне сразу в ряде городов Республики Коми, ЯНАО и ХМАО были перекрыты многолетние максимумы температуры. Например, в Воркуте (Коми) градусники показывали плюс 0,2. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году и составлял минус 2,4.

На территории ЯНАО были побиты рекорды 1939 и 1949 годов. В частности, в Салехарде 10 декабря, столбики термометров повышалась до минус 1,2. В ряде городов ХМАО пали температурные максимумы 1949 и 1967 годов. Кроме того, был перекрыт абсолютный температурный рекорд и на самом востоке Чукотки – на мысе Уэлен максимальная температура воздуха составила 10 декабря плюс 1,7, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2009 году.

Но, как предупреждают метеорологи, зима всё-таки напомнит о себе. Согласно прогнозу синоптиков, уже совсем скоро Россию накроют 30-40-градусные морозы

Погода в районах Крайнего Севера

Например, уже сейчас очень холодно в некоторых районах Крайнего Севера. Так, в Саха (Якутии) до конца этой рабочей недели сохранится настоящая зимняя стужа. По прогнозу синоптиков, в Якутске в четверг, 12 декабря, в пятницу, 13 декабря и в субботу, 14 декабря ожидается минус 35-40. Причём такой температурный фон будет держаться, как днём, так и ночью.

В воскресенье, 15 декабря и в понедельник, 16 декабря временно станет теплее – столбики термометров поднимутся до минус 24-25. Однако уже с середины следующей недели вновь подморозит до 40 градусов ниже нуля. При этом сильных снегопадов синоптики пока не обещают.

В ближайшие дни существенно похолодает в Тыве. Синоптики предупреждают о понижении температуры почти на всей территории республики. В частности, в Кызыле и в Ак-Довураке – в выходные ожидается минус 24-30, в Сут-Хольском и Эрзинский районах Тывы – минус 26-32. Кроме того 30-40-градусные морозы, по прогнозу синоптиков, накроют до конца декабря некоторые районы Бурятии и Алтая.

Погода до конца декабря в Сибири

Аномально тёплая погода пока держится в Сибири. Но, по прогнозу синоптиков, во второй половине месяца, здесь всё-таки ударят сильные морозы. Так, в Красноярском крае климатическая ситуация поменяется после 14-16 декабря. Например, на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа столбики термометров с нынешних минус 3-4 стремительно снизятся сначала до минус 16-20, а после 23 декабря до минус 25-30.

Будет очень холодно в Норильске. В самом северном городе мира с численностью населения более 150 тыс. человек уже в эти в эти выходные метеорологи обещают минус 29-31 и небольшие осадки. В Новосибирской и Кемеровской областях 30-градусные морозы прогнозируются в последнюю неделю этого года. При этом снижение температурного фона здесь будет сопровождаться обильными снегопадами и шквалистым ветром, что создаст ощущение ужасного холода.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

А вот в Москве сильных морозов не ожидается – ни сейчас, ни до конца месяца. Более того, пока в российской столице обойдётся и без снега. По прогнозу синоптиков, снежный покров образуется в Москве, предположительно, лишь после 20 декабря.

Пока же в регионе держится тёплая погода с температурой плюс 1-3. В субботу, 14 декабря совсем чуть-чуть похолодает – столбики погодных градусников опустятся до нуля градусов. Но уже в воскресенье, 15 декабря в Москву придёт очередная волна тёплого и влажного воздуха. Поэтому до четверга, 19 декабря дневной температурный фон будет держаться на уровне плюс 2-3, ожидаются осадки в виде дождя, местами сильные.

В последней декаде первого месяца календарной зимы ситуация начнёт меняться. Мощных морозов точно не будет, но температура пусть постепенно, но всё же будет уходить в минус.

Между тем Павел Константинов – член Международной ассоциации исследователей городского климата – заявил, что такая зима, которая пока наблюдается в Москве, с малым количеством снега и небольшим температурным минусом, что больше характерно для Восточной Европы, может стать нормой и для столичного региона. При этом, по его мнению, потепление климата будет отмечаться в Москве не только повышением средней температуры воздуха, но и существенным увеличением числа опасных явлений.