Путин считает беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

Глава РФ Владимир Путин подверг критике действия Европейского парламента, который попытался исказить правду о Великой Отечественной войне.

Во время заседания оргкомитета «Победа», президент заявил, что считает беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне, передаёт ТАСС.

По словам Путина, попытки исказить историческую правду о войне продолжаются. При этом, как отметил он, помимо наследников пособников нацистов в этом участвуют даже вполне солидные международные институты, например, такие, как Европейский парламент.

«Его резолюция поставила в один ряд и фашистских агрессоров, и Советский Союз», – подчеркнул Путин.

Кроме того, он пояснил, что в своей резолюции Европейский парламент обвиняет СССР наряду с фашисткой Германией в развязывании Второй мировой войны, словно забыв, кто на самом деле в 1939 году напал сначала на Польшу, а в 1941 – на Советский Союз.

«Тех же, кто пытается поспорить с этой беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата», – резюмировал Путин.