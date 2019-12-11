Растительное питание: игры маркетологов или принцип ЗОЖ

Медицинское сообщество озвучило итоги масштабного исследовательского проекта EAT Lancet. Проект объединил ученых из 16 стран мира. Специалисты считают, что в 21 веке людям нужно сократить потребление животных продуктов в пользу растительных.

«Если вырастет потребление растительных продуктов, вырастет и потребление полезных веществ – рассказал председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ Олег Медведев. – Растительное питание сохранит 11 млн жизней в год. К 2050 году смертность от рака, болезней сердца и диабета снизится на 19-24%. Растительные продукты должны стать главным источником протеина и жиров».

Производители ловят тренд и также включаются в сегмент health and wellness. Продовольственные компании запускают линейки растительного молока, сыра, йогуртов, мороженого, спредов из растительных масел. Страны-лидеры по потреблению готовых продуктов на растительной основе – Финляндия, Швеция, Германия, Голландия, США, Канада. Продажи с 2014 года в США выросли на 31%, в странах Европы на 24%.

«В некоторых странах, таких, как Финляндия, Швеция вкус маргарина более популярен, чем вкус сливочного масла, – отметил исполнительный директор ГК «ЭФКО», Сергей Иванов. – В этих странах проводилась кампания по снижению уровня холестерина у жителей, и за 20-летний период ее действия возник потребительский культ маргаринной продукции как здорового аналога. 90% всех бутербродов в Финляндии сегодня намазываются спредом».

В европейских супермаркетах появляются торговые пространства для продажи растительных альтернатив – «зеленые полки». Эта концепция впервые появилась в Финляндии. Сеть Kesko выделила особое пространство «vege», в котором представлены только продукты на растительной основе.

Тренд на растительное питание формируется и в России. Продажи растительного молока в объемах выросли более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. 46% растительного молока продается через гипермаркеты. По прогнозам экспертов, в перспективе 5-7 лет емкость рынка растительных продуктов вырастет с 0,5% до 4-5% от емкости рынка молочных продуктов.