«Роскосмос» попросил триллион на лунную ракету

«Енисей» и «Дон» достигнут Луны

«Роскосмос» представил на утверждение правительства сразу два эскизных проекта новых ракет-носителей сверхтяжелого класса, которые потребуются для полетов на Луну. Первая из них — «Енисей». Она сможет доставить на орбиту естественного спутника Земли полезную нагрузку массой 27 тонн. Эту ракету планируется задействовать для запуска пилотируемого транспортного корабля «Орел» и лунного взлетно-посадочного комплекса, на котором собственно и должны прилуниться наши космонавты. Но вот для доставки модулей, из которых пойдет строительство российской лунной базы, мощности «Енисея» оказалось недостаточно.

Именно поэтому «Роскосмос» предложил сделать и вторую, более грузоподъемную версию этой ракеты — «Дон». Она сможет доставить на поверхность Луны почти 33 тонны полезной нагрузки. То есть, в теории, позволит построить там полноценную обитаемую станцию.

И хотя оба варианта нового сверхтяжелого носителя в значительной степени унифицированы, разница в стоимости их создания весьма значительна. Если верить данным организации «Агат», занимающейся экономической экспертизой всех проектов в нашей ракетно-космической отрасли, на создание «Енисея» потребуется не менее 700 млрд рублей, а на разработку «Дона» — свыше триллиона рублей.

Однако, эта оценка скорее всего является минимальной и не включает в себя целый ряд затрат, в частности на подготовку производств и организацию серийного выпуска ракет-носителей. Во всяком случае, еще несколько месяцев назад вице-премьер России Юрий Борисов говорил, что стоимость новой ракеты сверхтяжелого класса сейчас варьируется в диапазоне от 1 трлн до 1,7 трлн рублей. Причем речь идет только о разработке первого летного изделия, а цена последующих ракет так и осталась тайной.

Правда, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уверенно пообещал, что «Енисей» будет стоить примерно в четыре раза меньше американского аналога, но конкретные цифры назвать не смог. Тем не менее, известно, что на разработку новой сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) сами американцы запланировали потратить 35 млрд долларов (2,2 трлн рублей), а один ее запуск будет стоить 0,5-1 млрд долларов. Исходя из этого, можно предположить, что каждый старт «Енисея» обойдется российскому бюджету примерно в 125-250 млн долларов.

Не в триллионе дело

Но самое главное здесь не деньги, а то, что у «Енисея», как собственно и у «Дона», не просматривается никаких задач помимо строительства базы на Луне и доставки туда наших космонавтов. Именно по этой причине некоторое время назад Научно-технический совет госкорпорации вместе с бюро Совета РАН по космосу приняли совместное решение отправить проект российской сверхтяжелой ракеты на доработку.

«С технической точки зрения претензий к этой программе нет, но есть вопрос целесообразности разработки такой ракеты для науки. Этот момент в текущем варианте прописан слабо», — заявил источник в нашей ракетно-космической отрасли. Но найти какие-то новые важные научные задачи, в рамках которых требуется использование «Енисея», ни академикам РАН, ни «Роскосмосу», судя по всему, так не удалось.

Уже в новой концепции разработки сверхтяжелой ракеты таковыми названы запуск на орбиту крупных научных обсерваторий и тяжелых исследовательских аппаратов в дальний космос. Так, предполагается, что уже в 2024 году к Луне отправится автоматическая межпланетная станция «Луна-26», а в 2025-м – «Луна-27». Первая из них проведет картографирование и дистанционное изучение естественного спутника Земли, а вторая – возьмет пробы грунта на южном полюсе Луны для последующего изучения. Однако все это можно сделать и при помощи уже имеющихся ракет-носителей, в том числе тяжелой «Ангары А5», которая первоначально создавалась, в том числе для решения задач по изучению Луны. Более того, именно на этой ракете в свое время предполагалось выводить на орбиту все модули окололунной станции.

Но впоследствии «Роскосмос» от этой идеи отказался. Теперь решено, что «Ангара А5» будет использоваться только в качестве замены «Протонов» при запусках тяжелых телекоммуникационных спутников на геостационарную орбиту, а для лунной программы создадут те самые ракеты «Енисей» и «Дон». Таким образом, у новых российских сверхтяжелых ракет остается только одно предназначение – доставить на Луну наших космонавтов и модули будущей станции. При самом благоприятном развитии событий это произойдет в 2031 году.

Но после того как эта миссия будет выполнена, «Енисей» и «Дон» неминуемо постигнет та же участь, что и предыдущую ракету сверхтяжелого класса — «Энергию». Наша страна потратила на создание системы «Энергия-Буран» порядка 20 млрд советский рублей, но так и не смогла найти ей никакого применения. Впрочем, последний факт объясняется еще и переломным характером того периода, конца 80-х — начала 90-х годов для всей страны.