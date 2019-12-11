«Роснефть» может выпускать 97-й бензин

Рязанский НПЗ (РНПК), крупнейший нефтеперерабатывающий актив НК «Роснефть», полностью перешел на производство высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро 6», сообщила пресс-служба нефтяной компании. Новое топливо «Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, и, по данным «Роснефти», позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя - на 12,7%.

Запуск полномасштабного производства нового топлива стал возможен благодаря успешной реализации программы реконструкции РНПК. В 2019 году на заводе завершилась модернизация установки каталитического риформинга. НПЗ, начал использовать на ней катализатор производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» (также входит в группу компаний НК «Роснефть»). Новый отечественный катализатор, наукоёмкий продукт, является ключевым элементом в процессе производства товарных бензинов высшего экологического класса «Евро-5», а также инновационных бензинов — «Евро-6» и АИ-100 . Использование данных катализаторов позволяет РНПК повысить потребительские свойства моторных топлив, доведя октановое число до 97 пунктов.

Высокоэкологичное топливо, помимо РНПК, производится на Саратовском НПЗ; а реализуется в Башкирии, Краснодарском крае, Рязанской, Тульской и Калужской областях.

Рязанский НПЗ завершил также строительство единой испытательной лаборатории — одного из важнейших инвестиционных проектов последних лет. Этот лабораторный комплекс спроектирован с учетом передового мирового опыта в области строительства современных аналитических лабораторий. Он объединил прежде разрозненные площадки, что позволило существенно оптимизировать процесс работы и сократить временные затраты на исследование образцов.

Испытательная лаборатория РНПК исторически является базовой аналитической площадкой для всех нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти», в том числе при решении нестандартных задач, сообщает пресс-служба компании.