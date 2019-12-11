Вход/Регистрация Подписка

Вашингтон готовит санкции против России и Турции

Москва, 11.12.2019
#Санкции в отношении России
  • Вашингтон готовит санкции против России и Турции

AP/TASS

Члены ключевого комитета Сената Конгресса США по внешней политике энергично продавливают санкции против Турции и России и ряд других мер, чтобы связать руки президенту Трампу в сфере дипломатии и развития личных отношений с иностранными лидерами. Не случайно, заседание Комитета по внешней политике Сената проходит в среду, 11 декабря, на следующий день после встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова в Овальном кабинете Белого дома. Напомним, месяц назад Трамп принимал в Белом доме и коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который вновь отверг призывы Дональда Трампа отказаться от российских ракет.

Дональд Трамп неоднократно довольно доброжелательно высказывался о России и Турции. Даже его ближайшие сторонники по Республиканской партии требуют от него ужесточить политику по отношению к Москве и Анкаре. Кстати, внешняя политика – одна из немногих сфер, где республиканцы часто поддерживают демократов в борьбе против президента. Четыре из шести законопроектов, которые отверг президент Трамп, касались внешней политики. 

Сегодняшнее заседание будет кульминационным в продолжавшейся весь 2019 год антипрезидентской деятельности законодателей, требовавших от Трампа проводить устраивающую Конгресс, а не Белый дом внешнюю политику.

По словам сенатора Линдси Грэма, ярого сторонника Трампа, но тоже недовольного его внешней политикой, законопроект о санкциях против Турции, который будет обсуждаться на заседании Комитета по внешней политике 11 декабря, наберет в Сенате более двух третей голосов и в случае необходимости преодолеет вето президента. Сенаторы рассмотрят законопроект S. 2641 о санкциях против турецкого руководства, энергетического сектора и банков, которые имеют отношение к операции «Источник мира», проводившейся турецкой армией на севере Сирии против курдов. В основе законопроекта, предложенного Джимом Ришем и Бобом Менендесом, лежит закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот закон позволит заморозить турецкие счета в американских банках, ограничить выдачу виз и кредитов в наказание за покупку российского оружия и военной техники.

Анкара вызвала гнев Вашингтона, купив у России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» несмотря на неоднократные просьбы американцев не делать этого. Не исключено, что слова Грэма о двух третях голосов сенаторов чересчур оптимистичны, потому что речь идет о союзнике Америки по НАТО. Так, лидер сенатского большинства Митч Макконнел предупреждает, что санкции могут подтолкнуть Турцию «в объятия русских».

Что касается санкций против России, то и здесь речь идет о давно известном законе, который уже даже получил название «закон из ада». Законопроект S. 482 узаконит санкции против российских граждан, IT-организаций и организаций, занимающихся экспортом сжиженного газа, в ответ на вмешательство России в американские выборы и другие нарушения. Законопроект также призывает президента США начать процедуру ввода санкций на госдолг России, выпущенный через 90 дней после принятия санкций. Согласно закону «О защите безопасности Америки от агрессии Кремля» (DASKA) в Госдепе создается департамент кибербезопасности. Кроме этого, ограничиваются попытки президента вывести США из НАТО, чем Трамп несколько раз угрожал европейским союзникам в первый год своего пребывания у власти.

Грэм и все тот же Менендес предложили этот закон еще в 2018 году. Однако тогда сенаторы его не приняли, опасаясь возможных негативных последствий для американской экономики и сопротивления президента Трампа. Сейчас же с приближением президентских выборов 2020 г. ситуация изменилась, и законопроект, что называется, созрел.

Ряд сенаторов, включая Теда Круза, сильно беспокоит зависимость Европы от российского газа, которая ослабляет союзников США как в плане экономики, так и в сфере безопасности. Сенатор Джон Баррассо предложил законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности американских союзников в Европе за счет увеличения поставок американского сжиженного газа в Старый Свет. Проще говоря, законопроект S. 1830 направлен против физических лиц, строящих российские газопроводы.

Законопроект S. 704, предложенный сенатором Крисом Мерфи, выделяет 1 млрд долларов для инвестиций в Восточную Европу с целью усилить энергетическую безопасность региона, а законопроект S. 1189, предложенный Кори Гарднером, требует от Госдепа в течение 90 дней после его принятия определить, является ли Россия спонсором международного терроризма. Госдеп также должен ответить на вопрос, помогает ли Россия "вооруженным сепаратистам" на востоке Украины.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Может статься, России не нужен газовый контракт с Украиной
      В прогнозе о заключении соглашения с Украиной премьер-министр Дмитрий Медведев сослался на Ильфа и Петрова
    3. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога с самозанятых еще на 19 регионов России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама