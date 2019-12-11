Сенатор США заблокировал возможные санкции против России

Сенатор – республиканец США Майк Крапо заблокировал принятие резолюции по предотвращению «вмешательства» в выборы в США со стороны России, которая нацелена на введение очередного антироссийского пакета санкций, сообщает газета Hill.

Уточняется, что Крапо занимает пост председателя банковского комитета Сената, который напрямую принимает решения в отношении санкций. Заблокировать резолюцию по правилам конгресса может любой сенатор.

Крапо аргументировал свое решение тем, что верхняя палата уже принимала закон о санкциях в отношении России в 2017 году, а президент Трамп уже ввел «больше санкций против россиян, чем любой другой президент в нашей истории».

Крапо аргументировал свое решение тем, что верхняя палата уже принимала закон о санкциях в отношении России в 2017 году, а президент Трамп уже ввел «больше санкций против россиян, чем любой другой президент в нашей истории». Кроме того сенатор уверен, что данные меры направлены, прежде всего, для нападения на администрацию Трампа и республиканцев.

«Меньше всего пакет защищает от нападок на россиян и тех, кто попытался бы напасть на нашу страну и совершить атаку на наши выборы», –уверен Карпо.