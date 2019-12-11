США не смогут остановить «Северный поток-2», заявил Лавров

США уже не остановят строительство трубопроводов «Северный поток-2», а также «Турецкий поток», уверен глава российского МИД Сергей Лавров.

«Уверяю вас, что ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», – цитирует агентство РИА «Новости» слова дипломата.

Лавров напомнил, что конгресс США «движем желанием испортить отношения с Москвой». В этом плане американские законодатели являются продолжателями дела предыдущей администрации президента Барака Обамы.

Лавров подчеркнул, что Москву не удивишь подобного рода нападками, поскольку Россия «знает, как реагировать на них».

Ранее в США сообщили о неспособности прекратить строительство «Северного потока – 2». Турецкий лидер Эрдоган рассказал, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января.