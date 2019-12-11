В Минтруде рассказали, в каких случаях чиновник не имеет права принять подарок

Как рассказали в Минтруде, госслужащие России не смогут принимать подарки в частном порядке. Исключением станут презенты, преподнесенные на официальных мероприятиях, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее напоминание от ведомства получили все федеральные и региональные органы, Банк России, государственные внебюджетные фонды накануне новогодних праздников. Уточняется, что запрет не распространяется на подарки, которые получены на протокольных мероприятиях и в служебных командировках, однако, их тоже нужно сдавать. Во всех остальных случаях получение подарка будет считаться нарушением. Подарки нельзя, в первую очередь, принимать от подчиненных, если они друзья.

Помимо этого, Минтруд рекомендует отказать от подарков в виде услуг или имущества. Это вызвано положением в законе о запрете на подарки «в виде любой материальной выгоды должностному лицу».

В ведомстве подчеркнули, что нарушение данного запрета может поставить под сомнение объективность решений, принимаемых госслужащим, а также может вызвать конфликт или повлечь увольнение, а если подарок признают взяткой, то и уголовное преследование.