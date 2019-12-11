В Минспорте заявили о наличии оснований для оспаривания решения ВАДА

Глава спорта Павел Колобков уверен, что Россия имеет все основания оспорить решение ВАДА по отстранению российской сборной от участия в крупнейших соревнованиях на ближайшие 4 года, в том числе от Олимпиады в Токио и чемпионатов мира.

«Все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у ВАДА», - рассказал Колобков. Он заявил также, что впереди «еще целый процесс» и заверил, что «все соревнования пройдут на самом высоком уровне, как обычно».

Со своей стороны министр направил письмо во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, в котором он разъясняет свою позицию в отношении российских спортсменов.

Со своей стороны министр направил письмо во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, в котором он разъясняет свою позицию в отношении российских спортсменов.

Колобков сообщил в послании о проведенных реформах в федерации и намерении продолжить данную работу совместно с международной федерацией.

«Ждем их разъяснений, потому что очень много вопросов в решении совета World Athletics», - прокомментировал Колобков. Он добавил, что подобные решения дискредитируют «чистых» спортсменов, которых в России очень много, и они ждут восстановления, готовятся к участию к соревнованиям.