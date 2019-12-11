Депутат из фракции Зеленского пытается отменить закон об украинском языке

Народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке. «Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о «Государственном языке» утратившим силу. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка», - написал Бужанский в Facebook.