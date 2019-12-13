Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на своём заседании 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%.

Решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 п. п. не стало ни для кого сюрпризом – подавляющее большинство аналитиков накануне заседания именно такого решения ждали.

Причины такого единодушия заключаются в сохраняющемся тренде на замедление инфляции, в невысоких инфляционных ожиданиях населения, а также на фоне укрепление национальной валюты.

Напомним, в этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%.