Судьба Брексита решена

Правящая в Великобритании Консервативная партия гарантировала себе большинство в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты продолжающегося подсчета голосов по итогам прошедших 12 декабря досрочных выборов, сообщает ТАСС.

Партия под руководством премьер-министра Борис Джонсона уже гарантировала себе 337 депутатских мандатов. С учетом того, что всего в Палате общин 650 мест, это означает простое большинство, которое позволит тори формировать повестку дня без оглядки на другие партии. В настоящий момент остаются неподсчитанными бюллетени с еще 40 участков. Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.

Оппозиционная Лейбористская партия терпит крупное поражение. На данный момент у нее всего 198 мандатов, что на 54 места меньше, чем на том же этапе подсчета голосов во время досрочных выборов 2017 года. На третьем месте идет Шотландская национальная партия (45 мандатов), за ней - партия "Либеральные демократы" (8 мандатов), еще 22 мандата у других партий и независимых кандидатов.

Во время предвыборной кампании Джонсон заявил своей основной целью осуществление Brexit до 31 января 2019 года. При таком уверенном большинстве консерваторов выход Великобритании из состава Евросоюза становится практически решенным делом.

При этом ранее в Консервативной партии заявили, что Борис Джонсон не будет настаивать на выходе из Евросоюза без соглашения в случае победы на парламентских выборах 12 декабря. Об этом рассказал один из старожилов британской Палаты общин Джон Уиттингдейл в интервью "Европейской правде".

"Если мы получим большинство ( в парламенте), то мы перестанем быть членом ЕС уже до конца января. Но если мы не будем иметь большинства, то ясности нет, ведь наши оппоненты критично настроены к Brexit", - сказал Уиттингдейл.

Он отметил, что Либеральная партия предлагает вообще игнорировать референдум и письменно сообщить ЕС, что Великобритания передумала, а лейбористы, главная оппозиционная партия, говорят, что они приостановят выход, проведут с ЕС переговоры о новом соглашении и после того проведут новый референдум о том, надо выходить.

"Словом, если премьер Джонсон получит большинство в парламенте, то ответ на ваш вопрос: да, мы выйдем с ЕС, и это произойдет скоро", - добавил он.

Уиттингдейл подчеркнул, что в случае победы Джонсона "жесткого" Brexit не будет. "Нет, мы в этом случае ратифицируем соглашение о своем выходе. Это соглашение предусматривает переходный период", - отметил он.