Букеты и композиции: цветы в сочетаниях

День рождения, юбилей, крестины, свадьба, рождение ребенка, повышение по службе — существуют десятки, сотни поводов для преподнесения изысканной флористической композиции. С ее помощью вы можете выразить восхищение, любовь, нежность, преданность, уважение и другие эмоции. Это отличное решение для тех, кто не находит слов, чтобы признаться в истинных чувствах. Нежные и сочные оттенки богатой палитры, легкие колыхания бутонов расскажут все за вас. Эмоциональные послания в виде красивых букетов всегда доставляются своевременно, без задержек и проблем.

Международная доставка как выход из ситуации

Из Германии в Грецию, из Латвии в Испанию, из Польши во Францию и Канаду — у экспертов в сфере доставки нет никаких ограничений. Вы можете выбрать эстетичный букет цветов на сайте, оформить заказ, и в тот же день его привезут по назначению без задержек. Профессионалы демонстрируют следующие преимущества:

огромный выбор свежесрезанных цветов на ваш вкус;

составление гармоничных композиций флористами-экспертами;

высокая скорость курьерской доставки;

гарантия сохранности хрупкого послания;

персонализация подарка — дополнение открытками, вазами, мягкими игрушками, шампанским, наборами шоколадных конфет;

заманчивые скидки;

простой подбор идеальной композиции через электронную форму.

Международная служба доставки цветов в точности выполняет все заказы, предлагает приятные расценки. Сеть профессиональных флористов более чем в ста странах мира составляет букеты по вашему вкусу, чтобы угодить виновникам торжества.

Рекомендации для формирования идеальной композиции: что и с чем

Невероятное множество интересных, классических и оригинальных вариаций букетов можно найти на сайте службы доставки. Но не мешает и самостоятельно разобраться в некоторых нюансах. У каждого цветочного растения свои любимые «партнеры», гармонично оттеняющие или подчеркивающие их красоту. Выделим приоритетные варианты.

Фавориты для «королевы цветов»

Подобрать достойную пару божественно красивой розе не так просто. Поэтому и встречается огромное количество эстетичных монобукетов — белых, розовых, желтых, алых и бордовых. Если вам претит классика, стоит найти композицию из роз и ирисов, восхитительных дельфиниумов, хризантем, лилий, гербер. Встречаются и необычные эстетические решения с полевыми цветами. С ними гармонично сочетаются нежнейшие кустовые розы с пышными соцветиями.

Насыщенные бордовые и чайные «королевские» цветы комбинировать друг с другом не рекомендуется. Такой союз флористы считают недолговечным. Цветы быстро вянут, теряют свежесть и привлекательность.

Коварная и прекрасная лилия

Не рекомендуется ставить лилии в одну вазу с маргаритками и васильками. У этого цветка свои приоритеты:

гвоздики;

пурпурные гладиолусы;

яркие герберы;

желтые хризантемы;

коралловые розы.

Великолепные лилии занимают большую часть флористической композиции, но требуют небольшого контраста для выразительности и гармоничности букета.

Солнечная и позитивная

Гербера поднимает настроение своим внешним видом, дарит положительный настрой, самые радостные эмоции. Этот жизнелюбивый цветок достойно смотрится в паре с кустовыми розами (оранжевыми, розовыми, желтыми), эустомами, белоснежными лилиями, лизиантусом, хризантемами. Желательно использовать светлые оттенки, обойтись без роковых контрастов. Персиковые, нежно-розовые, сиреневые, клубничные букеты подчеркивают суть красавиц-гербер, их причудливую форму соцветий и добрый посыл для получателя презента.