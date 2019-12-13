Изменения в закон «О транспортной безопасности»

Законодательное положение № 16 от 9 февраля 2007 года «О транспортной безопасности» на территории Российской Федерации претерпело последние изменения в августе текущего года. Новые изменения были введены путем издания закона федерального значения № 270-ФЗ от 2 августа 2019 года. В нем отражены все главные положения. Но к ним дополнительно будут издаваться отдельные подзаконные акты. Это нужно для того чтобы все пункты закона были выполнены на практике.
Необходимость новшеств связана с нормативной регулировкой и координацией вопросов по обеспечению транспортной безопасности в стране. Основной задачей изданного акта является внесение уточняющих деталей в обязанности уполномоченных отвечать за транспортную безопасность субъектов и расширение лексики – введение новых терминов для удобства работы.
Обратите внимание! Есть специальный список объектов, к которым необходимо оформлять документ, подтверждающий полноценное обеспечение - паспорт транспортной безопасности ОТИ (объекта транспортной инфраструктуры). Но, кроме этого, теперь такой паспорт необходим также и для тех объектов, которые не входят ни в какие категории.
На данный момент некоторые поправки в пункты и статьи уже вступили в силу (с момента публикации, т.е. с 02.08.19 г.). Другие же еще нет. Полностью все изменения вступят в силу после 20 января 2020 года. Фактически эксплуатация специальных технических средств, с помощью которых обеспечивается транспортная безопасность, будет осуществлена с 1 марта 2020 г. Но сертифицировать такие средства можно будет до 1 января 2022 г.
Статья 1
п.1 пп. б) Дополнен п.1.5: Указано, что такое «зона безопасности» вокруг судов.
п.1 пп. в) –е) Удалены лишние словосочетания (напр., «транспортных средств»), добавлено слово «объекты», расширены абзацы новой информацией.
Статья 5
п.3 пп. а) – ж) Пересмотрены некоторые схемы оценивания угроз транспортной безопасности на водном транспорте.
Статья 6
п.4 пп. а) – е) Изменения, касающиеся категорирования ТС
Статья 8
п.5 пп. а) – в) Изменения в требованиях к транспортной безопасности (напр., введены новые зоны – вокруг ТС, имеющих ядерные реакторы или транспортирующие ядерные материалы).
Статья 9
п.6 пп. а) – з) Указано, какие правила, порядок осуществления мер безопасности следует применять в отношении ТС и зоны безопасности вокруг него. Создание, реализация планов обеспечения мер безопасности транспорта, а также наличие паспортов.
Статья 12.3
п.11 пп. б) – и)
Границы зоны безопасности и меры по ее осуществлению определяет Правительство РФ. Уточнения в пунктах о правилах и порядке задержания лиц, нарушающих безопасность.
Все объекты, которые не подлежат категорированию, обязаны быть оснащены паспортами обеспечения транспортной безопасности ОТИ. Список таких объектов есть в Приказе Министерства транспорта России №196 от 23.07.2014 г. К таким объектам относят:
Также в Приказе обозначены объекты, не требующие необходимости внесения в категорию, но которые обязательно должны быть оснащены паспортом транспортной безопасности:
Для справки! Это же касается судов авиации и водного транспорта. Их объекты обозначаются по-своему, но и они должны быть снабжены специальными паспортами.
Правила в соответствии с новшествами закона, касающиеся безопасности ж/д транспорта:
Все данные по железнодорожному транспорту, определения границ зоны безопасности или объектов инфраструктуры таких дорог, должны быть обязательно занесены в Реестр категорируемых объектов. За ведение такого Реестра отвечают специальные компетентные органы, на которых федеральной властью возложена обязанность проводить контроль и координацию осуществления мер безопасности транспорта в регионе страны.
Все предыдущие новшества в закон №16 были произведены летом текущего года (в июле 2019 г.). Но они являлись уточнением больше для органов исполнительной власти. Такого конструктивного обновления законодательного акта не производилось с августа 2018 года. Многие заинтересованные должностные лица отметили обоснованность и практичность последних поправок, сделанных в августе 2019 г.
По материалам Росбезопасность