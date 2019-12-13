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Изменения в закон «О транспортной безопасности»

Москва, 13.12.2019
Законодательное положение № 16 от 9 февраля 2007 года «О транспортной безопасности» на территории Российской Федерации претерпело последние изменения в августе текущего года. Изменения вступают в силу в январе 2020 года.
#PressRelease

Законодательное положение № 16 от 9 февраля 2007 года «О транспортной безопасности» на территории Российской Федерации претерпело последние изменения в августе текущего года. Новые изменения были введены путем издания закона федерального значения № 270-ФЗ от 2 августа 2019 года. В нем отражены все главные положения. Но к ним дополнительно будут издаваться отдельные подзаконные акты. Это нужно для того чтобы все пункты закона были выполнены на практике.

Обеспечение транспортной безопасности, железнодорожный транспорт rossafety.ru

Необходимость новшеств связана с нормативной регулировкой и координацией вопросов по обеспечению транспортной безопасности в стране. Основной задачей изданного акта является внесение уточняющих деталей в обязанности уполномоченных отвечать за транспортную безопасность субъектов и расширение лексики – введение новых терминов для удобства работы.

Общие изменения

Новое, что определено федеральным законом № 270-ФЗ:

  1. Уточнение и введение рабочих терминов.
  2. Указание разграничивать зоны безопасности в поле действия транспортных средств, а также определение зон безопасности и для самого транспорта.
  3. Структурирован и зафиксирован окончательный перечень объектов, которые входят в транспортную инфраструктуру (ОТИ).
  4. Обращается внимание, о том, что необходимо разработать паспорт безопасности транспортного стредтсва.
  5. Обязательное проведение оценки уязвимости судов перед угрозами совершения терактов.
  6. Перечислены уполномоченные надзорные, инспекционные и охранные органы (Ространснадзор, СВД, ФСБ), которым должны всегда передаваться сведения, получаемые с охранного оборудования (слежения и видеофиксации).
  7. Получение прав должностными лицами, уполномоченными задерживать на транспорте граждан (или их группы), нарушающих правила безопасности. Также им дано право передавать задержанных физических лиц вместе с конфискованным их оружием, боеприпасами правоохранительным органам или органам безопасности.
  8. Обеспечение всех подразделений, отвечающих за безопасность на транспорте и в пределах транспортной инфраструктуры, средствами для защиты территориального участка, а также разрешением на ношение и использование оружия.
  9. Были внесены уточнения в обязанности, возложенные на лиц, отвечающих за транспортную безопасность.

Обратите внимание! Есть специальный список объектов, к которым необходимо оформлять документ, подтверждающий полноценное обеспечение - паспорт транспортной безопасности ОТИ (объекта транспортной инфраструктуры). Но, кроме этого, теперь такой паспорт необходим также и для тех объектов, которые не входят ни в какие категории.

Когда вступают в силу новые требования

На данный момент некоторые поправки в пункты и статьи уже вступили в силу (с момента публикации, т.е. с 02.08.19 г.). Другие же еще нет. Полностью все изменения вступят в силу после 20 января 2020 года. Фактически эксплуатация специальных технических средств, с помощью которых обеспечивается транспортная безопасность, будет осуществлена с 1 марта 2020 г. Но сертифицировать такие средства можно будет до 1 января 2022 г.

Основные изменения №270-ФЗ закона, которым предстоит вступить в силу в январе 2020 года:

Статья 1

п.1 пп. б) Дополнен п.1.5: Указано, что такое «зона безопасности» вокруг судов.

п.1 пп. в) –е) Удалены лишние словосочетания (напр., «транспортных средств»), добавлено слово «объекты», расширены абзацы новой информацией.

Статья 5

п.3 пп. а) – ж) Пересмотрены некоторые схемы оценивания угроз транспортной безопасности на водном транспорте.

Статья 6

п.4 пп. а) – е) Изменения, касающиеся категорирования ТС

Статья 8

п.5 пп. а) – в) Изменения в требованиях к транспортной безопасности (напр., введены новые зоны – вокруг ТС, имеющих ядерные реакторы или транспортирующие ядерные материалы).

Статья 9

п.6 пп. а) – з) Указано, какие правила, порядок осуществления мер безопасности следует применять в отношении ТС и зоны безопасности вокруг него. Создание, реализация планов обеспечения мер безопасности транспорта, а также наличие паспортов.

Статья 12.3

п.11 пп. б) – и)

Границы зоны безопасности и меры по ее осуществлению определяет Правительство РФ. Уточнения в пунктах о правилах и порядке задержания лиц, нарушающих безопасность.

В чем состоит изменение закона по железнодорожному транспорту

Все объекты, которые не подлежат категорированию, обязаны быть оснащены паспортами обеспечения транспортной безопасности ОТИ. Список таких объектов есть в Приказе Министерства транспорта России №196 от 23.07.2014 г. К таким объектам относят:

  • дорожные сооружения, длина которых не превышает 25 м;
  • пешеходные переходы (надземные или подземные);
  • вокзалы, находящиеся на территории населенных пунктов, где жителей не больше 100 000 человек;
  • помещения для погрузки/разгрузки, на транспортировку которых необходимо иметь специальное разрешение.

Также в Приказе обозначены объекты, не требующие необходимости внесения в категорию, но которые обязательно должны быть оснащены паспортом транспортной безопасности:

  • подвижные составы не общего пользования;
  • вагоны технологического состава промышленных предприятий.

Для справки! Это же касается судов авиации и водного транспорта. Их объекты обозначаются по-своему, но и они должны быть снабжены специальными паспортами.

Правила в соответствии с новшествами закона, касающиеся безопасности ж/д транспорта:

  1. Если в хозяйствовании ведомства имеются ОТИ, находящиеся в списке Приказа Минтранса №196, тогда субъект транспортной инфраструктуры обязан в течение 1 месяца разработать, утвердить и издать паспорт обеспечения транспортной безопасности на такие объекты.
  2. Перед тем как разрабатывать паспорта, необходимо сначала изучить и оценить уязвимость объектов перед угрозой террора или иного акта нарушения безопасности. Нужно также обследовать объект и максимально предпринять меры по улучшению его защиты. Результаты проведенных работ документируются и прилагаются дополнением к паспорту. Весь такой пакет документации отдается на регистрацию.
  3. Выпуск паспортов возможен только после утверждения их новой типовой формы.
  4. Паспорт следует изготавливать в 3-х экземплярах. Один должен быть в электронном формате, а два других – на бумажном носителе.
  5. Регистрировать паспорта следует в течение 7 дней со дня их издания. Такую документацию направляют в компетентные органы для регги регистрационного внесения в Реестр.
  6. Все данные, указанные в паспортах и их приложениях считаются информацией с ограниченным доступом и должны быть защищены в соответствии со стандартами законодательства РФ.

Все данные по железнодорожному транспорту, определения границ зоны безопасности или объектов инфраструктуры таких дорог, должны быть обязательно занесены в Реестр категорируемых объектов. За ведение такого Реестра отвечают специальные компетентные органы, на которых федеральной властью возложена обязанность проводить контроль и координацию осуществления мер безопасности транспорта в регионе страны.

Все предыдущие новшества в закон №16 были произведены летом текущего года (в июле 2019 г.). Но они являлись уточнением больше для органов исполнительной власти. Такого конструктивного обновления законодательного акта не производилось с августа 2018 года. Многие заинтересованные должностные лица отметили обоснованность и практичность последних поправок, сделанных в августе 2019 г.

По материалам Росбезопасность

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