Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны», - говорится в документе. Специалисты уточняют, что больше нормы весят все системы корабля. К примеру, корабельная сеть весит тяжелее на 201 килограмм нормы. 109 килограмм составляет перевес системы жизнеобеспечения, а двигательная установка весит больше нормы на 107, система стыковки – на 90.

Общий вес корабля составит 22 тонны 343 килограмма, следует из расчетов РКК «Энергия». Тогда как в документе Роскосмоса, указан вес в 19 тонн 848 килограммов. Именно от этих параметров отталкивались разработчики ракеты «Ангара» и сверхтяжелой ракеты «Енисей», используемых для испытательных полетов к Луне.