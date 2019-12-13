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Курс доллара: рубль всех сильно удивил

Москва, 13.12.2019
  • Курс доллара: рубль всех сильно удивил

Алексей Павлишак/ТАСС

В четверг, 12 декабря курс рубля мощно укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне дорожающей нефти и интереса рынков к рисковым активам, который вырос после заседания ФРС США, состоявшегося в среду 11 декабря.

По данным на 19:00 мск на торгах московской биржи курс доллара составлял 62,74 руб., что сразу на 53 коп. было ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,74 руб., подешевев еще больше – на 70,75 коп. Таким, образом, американская валюта вчера опустилась ниже психологической отметки в 63 руб. впервые с 25 июля этого года.

Несмотря на положительный внешний фон, столь солидного роста национальной валюты никто не ожидал. Ранее наши эксперты предполагали, что курс рубля в лучшем случае окажется на ранее завоеванных им позициях или и вовсе просядет к мировым резервным валютам на информации о новостях из США о возможном принятии антироссийских санкций.

Напомним, в среду 11 декабря Комитет по иностранным делам американского Сената одобрил законопроект, направленный на введение ограничительных мер против лиц, финансирующих строительство трубопроводов РФ. Согласно этому законопроекту, санкции будут вводится в отношении тех, кто инвестирует/продаёт материалы и технологии, а также оказывает иную помощь властям РФ в строительстве трубопроводов для экспорта энергоносителей.

В среду тот же Комитет одобрил ещё один антироссийский законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Но, как пояснили аналитики, рынки спокойно восприняли новые антироссийские инициативы американских сенаторов, так как, чтобы стать законом они должны пройти большой путь – сначала быть утверждены в самом Комитете, затем — в Сенате и в Палате представителей. После чего документы со всеми поправками лягут на стол президенту США Дональду Трампу, который не факт, что их подпишет.

При этом члены Комитета отложили голосование по еще одному важному законопроекту о санкциях, призванного наказать Россию за вмешательство в американские выборы. По данным Reuters, документ, который один из его авторов сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал «законом о санкциях из ада», должен был ввести ограничительные меры против российских банков и российского нефтегазового сектора.

Однако, так как Грэм председательствовал на слушании Комитета по вопросам судебной власти и не смог принять участие в заседании, рассмотрение этого закона было отложено, что безусловно упокоило рынки, которые сразу же бросились скупать рисковые активы, к которым относится и рубль.

Как рассказала Татьяна Евдокимова из Нордеа банка ключевой риск текущей недели для рубля накануне не реализовался.

«Голосование в одном из комитетов Сената США по законопроекту, предполагающему дополнительные санкции в отношении России, было отложено. А все другие санкционные новости вместе взятые, в частности, санкции в отношении лиц, финансирующих строительство российских газопроводов, были проигнорированы рынком, так как не имеют существенных макроэкономических эффектов», - подчеркнула она.

Между тем Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка убежден, что даже если в ближайшее время Комитет по иностранным делам американского Сената одобрит «закон о санкциях из ада», то это пока точно никак не отразится на позициях рубля, так как перспективы его принятия Конгрессом США достаточно отдаленны.

В свою очередь Александр Карпов из банка «Зенит», напомнил, что тенденция роста курса рубля наметилась еще вечером в среду сразу после того, как были объявлены итоги декабрьского заседания ФРС.

«Заявления американского центробанка о том, что процентные ставки в 2020 году повышаться не будут, были позитивно восприняты инвесторами», – пояснил эксперт.

Также, по мнению Карпова, рынки находятся в твердом убеждении, что запланированное повышение тарифов в отношении очередной группы китайских товаров со стороны Вашингтона, которое запланировано на 15 декабря все-таки будет отложено,

«Во многом и поэтому тоже риск вчера стремительно вырос в цене. Но как долго это продлится, прогнозировать пока сложно», – резюмировал эксперт.

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