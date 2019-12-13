Курс доллара: с рублем произошла невероятная метаморфоза

Курс рубля усилил рост на торгах Московской биржи сразу после решения Совета директоров ЦБ РФ, который на своём сегодняшнем заседании принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%.

Так, по данным на 13:55 мск курс доллара составил 62,15 руб., курс евро 69,55 руб. Напомним, тенденция роста курса рубля наметилась еще вечером в среду сразу после того, как были объявлены итоги декабрьского заседания ФРС, в ходе которого американский регулятор заявил, что процентные ставки в 2020 году повышаться не будут.

В четверг рубль продолжил укрепляться на фоне дорожающей нефти и интереса рынков к рисковым активам после сигналов о том, что запланированное повышение тарифов в отношении очередной группы китайских товаров со стороны Вашингтона, которое запланировано на 15 декабря все-таки будет отложено. Вечером 11 декабря курс доллара уже составлял 62,74 руб., евро – 69,74 руб., Таким образом, ещё вчера американская валюта опустилась ниже психологической отметки в 63 руб. впервые с 25 июля этого года, а евро рухнул ниже 70 руб.

Рубль также поддерживает и динамика нефтяного рынка, где «чёрное золото» сорта Brent набирает более 1% стоимости и вплотную подошла к отметке в 65 долл. за баррель впервые за 2,5 месяца.

В пользу национальной валюты также фактор стартующего в понедельник налогового периода в РФ, при этом объём декабрьских выплат, согласно прогнозу Reuters, может превысить объёмы ноября сразу на 35% и составить 2,3 трлн руб.

Такая динамика рубля стала во многом неожиданной, большинство прогнозов исходило из того, что торговые переговоры между США и Китаем не приведут к положительному результату. Поэтому уровень 64 руб. за доллар рассматривался как вполне благоприятный для нацвалюты. Однако резко выросшие ожидания заключения торговой сделки и отмены пошлин США против Китая, которые планировалось ввести 15 декабря, улучшили настроение мировым рынкам и разогрели аппетит инвесторов к риску, включая валюты EM.