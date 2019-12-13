Меркель прокомментировала продление ЕС антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение Евросоюза пролить санкции против России. По её словам, продвижение в вопросе урегулировании конфликта в Донбассе есть, но пока этого очень мало, чтобы снять с РФ ограничительные меры, передаёт РИА Новости.

При этом Меркель пояснила, что она совместно с главой Франции Эммануэлем Макроном проинформировали лидеров государств, которые входят в объединение, об итогах встречи в «нормандском формате».

«Есть некоторый прорыв в урегулировании ситуации в Донбассе. Но это всё-таки пока мало. По этой причине мы единогласно решили санкции против России продлить», – резюмировала канцлер Германии.