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«Моя работа» соединяет соискателей и работодателей

Москва, 13.12.2019
Правительство Москвы полностью трансформировало центр занятости населения. Теперь это современный HR-оператор, трудоустраивающий людей и обеспечивающий бизнес специалистами. Особый акцент центра «Моя работа» на кадрах предпенсионного возраста.
  • «Моя работа» соединяет соискателей и работодателей

предоставлено пресс-службой

Центр занятости населения - это 54 территориальных отдела, расположенных почти во всех районах  города Москвы.  48 из них располагаются в центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, открыт флагманский Центр на улице Щепкина, представляющий собой многофункциональную площадку с конференц-залами и зонами для тренингов.  Еще один специализированный центр «Моя карьера» работает на улице Сергия Радонежского. Он помогает людям старшего возраста, молодежи, мамам с маленькими детьми и мамам-одиночкам, людям с инвалидностью.

Серьезные изменения произошли и с кадровым составом центра. Теперь граждане получают консультации у экспертов, которые составляют резюме, направляют на тестирование, выявляющее личные компетенции, и подбирают оптимальные вакансии. По словам руководителя центра занятости Романа Шкута, эти специалисты «точно знают, какие профессии сейчас востребованы на рынке труда и что требует работодатель».

Но «Моя работа» помогает не только гражданам – бизнес также может обращаться в центр за получением необходимых услуг абсолютно бесплатно. К примеру, Центр занятости сокращает время подбора сотрудников, проводя собственный первичный отбор на массовые вакансии, чтобы работодатель собеседовал наиболее мотивированных и уже отобранных кандидатов. Этим сервисом успешно пользуются «Декатлон», «ОБИ», «Иль де Ботэ», «МОЭК», «Домодедово».

В Центре разработан уникальный продукт «ТОП-100 резюме» - сервис для работодателей и людей с инвалидностью. Организация со штатом более сотни сотрудников должна обеспечить место и для человека с ограниченными возможностями. Центр занятости ведет банк данных о всех соискателях с инвалидностью. В этой базе собрана информация об образовании, профессиональных компетенциях, и группах инвалидности. Такая информация о кандидатах с инвалидностью помогает потенциальному работодателю оценить возможности в создании специально оборудованного рабочего места. Как отмечает Роман Шкут, «Центр значительно упрощает поиск новых сотрудников, делая этот процесс более верифицированным».

Правительство Москвы реализует пилотную Программу профессиональной переподготовки и обучения лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Статистика такова, что в 2017 году работников старше 50 лет стало больше на 4,8 млн. человек. Это рост на треть по сравнению с 2005-м. Изменения в пенсионной системе привели к увеличению числа экономически активных граждан.

Работодателям предлагается более 50 программ на учебных платформах столичных вузов и профессиональных училищ. Среди них бизнес-школа «Сколково», ВШЭ, РЭУ имени Плеханова и так далее. Курсы длятся от 16 часов до трех месяцев, доступны вечерние программы и программы выходного дня. Все – абсолютно бесплатно.

На сегодняшний момент  70% запросов от работодателей, заинтересованных в развитии своих сотрудников предпенсионного возраста и повышении эффективности персонала, направлены на программы по получению  базовых навыков компьютерной грамотности.

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