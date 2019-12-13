На что обращать внимание при бронировании хостела в Казани

Сначала вам хочется сэкономить, а потом вы оказываетесь в ночлежке с тараканами и без воды. Выбрать хороший хостел — целая наука. Появляется много вопросов типа: разве хорошее может быть дешевым?

На самом деле, сейчас есть хостелы, которые могут утереть нос отелям — с дизайнерским оформлением, удобными спальными местами, развлечениями, просто нужно уметь выбирать.

Предположим, вам надо забронировать хостел в Казани. Перед вами есть список хостелов города и ужно выбрать недорогой и приятный, советы ниже помогут!

Посмотрите отзывы

Самое первое и главное — отзывы. Их много, и хоть с одним человеком у вас совпадут ожидания о комфорте. Кому-то достаточно раскладушки, а кому-то нужна двуспальная кровать и отдельная кухня — в отзывах, скорее всего, обо всем этом напишут. Но следует отличать заказные отзывы от настоящих — если они слишком восторженные и вообще нет никаких минусов в хостеле — стоит насторожиться.

Выберите район проживания

Район нужно выбирать в зависимости от цели. Но жить короткое время в чужом городе удобнее в центре — здесь вся инфраструктура, достопримечательности, транспорт в любой конец города. Также на каждом сайте бронирования хостелов, имеется карта на которой отображены все доступные для бронирования хостелы, удобно бывирать геолокацию. Или можно воспользоваться фильтрами, выбрать конкретный район или достопримечательность в районе которой, вам желательно снять жилье.

Раздельные номера

В хостелах проживают люди из разных слоев общества, разных характеров, потому лучше женщинам жить с женщинами, а мужчинам с мужчинами, а не заселяться в общие номера. Также есть номера для одного человека и пар, они стоят дороже, но отлично подойдут интровертам.

Лимит проживания

Узнайте, есть ли в отеле безлимитное проживание. Если есть, в номерах могут поселиться опасные и небогатые личности. Нормально, если лимит — несколько дней, неделя, потому что хостел — это не общежитие и предназначено для временного проживания

Удобства

Основное, за чем приходят в хостел — временно приобрести место для сна, посещения душа и принятия пищи. Лучше, чтобы в номерах были кровати из дерева или пластика, железные скрипят и не очень удобные.

Душевых кабин должно быть много, чтобы не приходилось стоять в очереди по часу, и лучше, чтобы они были не общими, а индивидуальными, чтобы никто не давил психологически.

Кухня есть в каждом хостеле, и лучше, когда она большая, чтобы не приходилось стоять в очереди к плите.

Также важен wi-fi. Сейчас без интернета жить сложно, и если он есть только в общем холле — будет тяжел