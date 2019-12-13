На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят итоги десятилетия БРИКС

Мадлин Кох (Madeline Koch) – управляющий директор Исследовательской группы БРИКС, содиректор Группы по исследованиям «Группы двадцати» Университета Торонто. Вместе с Джоном Киртоном она является соредактором серии публикаций по «Большой двадцатке», «Большой восьмерке» и БРИКС, опубликованных Newsdesk Media, в том числе «Большой двадцатки»: Саммит в Гамбурге 2017 г. и «Большая семерка» Италии: Саммит Таормины 2017 г. Она принимала участие в полевых командах на местах начиная с 1989 г. и участвовала в каждом саммите G20 с 2008 г., и в каждом саммите G7/8 с 1999 г.

Джон Киртон (John Kirton) – содиректор Исследовательской группы БРИКС, содиректор Группы по исследованиям «Группы двадцати» Университета Торонто. Является старшим научным сотрудником-нерезидентом в Институте финансовых исследований Чхеньяна при китайском университете Жэньминь (Chongyang Institute for Financial Studies at China's Renmin University). Консультировал правительства Канады и России, Всемирную организацию здравоохранения и Панамериканскую организацию здравоохранения по вопросам участия и саммитов G7/8 и G20, международной торговли и устойчивого развития. Джон Киртон является автором многих глав и статей о G7, G8 и G20

Бинод Сингх Аятшатру (Binod Singh Ajatshatru) – директор Национального комитета по исследованию БРИКС, известный интеллектуал в Индии и Китае. Прежде чем основать Институт БРИКС (The BRICS Institute) в Нью-Дели в 2015 г., Бинод Сингх Аятшатру несколько лет преподавал в различных университетах Китая, в том числе - в престижном Пекинском университете (Peking University), где он читал лекции об индийской культуре и цивилизации. Помимо руководства исследовательской работой в Институте БРИКС, он также входит в консультативный совет проекта GIIC-GMR Kakinada SEZ.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк». Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО «РЖД», группа компаний «Фармстандарт», Johnson & Johnson, группа компаний «АКИГ», компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО «РВК», АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал «Россия-24», ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД «Коммерсантъ», «Интерфакс», РИА «ФедералПресс». Главные инфопартнеры – Anews.com, News.ru, «Профиль», журнал «Инвест-Форсайт». Международные партнеры – RT, Thomson Reuters, Sputnik, EFE, Cision. Информационные партнеры – Lenta.ru, медиапроект «Сноб», АЭИ «ПРАЙМ», «Российская газета», RNS, «Парламентская газета», «Полит.ру», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «ПРО бизнес», журнал «Стратегия», портал «Эконс», информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, газета «Экономика и жизнь», журнал «Государственная служба».