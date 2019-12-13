Минфин увеличил расходы на нацпроекты

Как заявили в Минфине, реализация национальных проектов до 2024 года подорожает до 26 трлн рублей. Эту информацию в министерстве сообщили газете «Известия». Таким образом, расходы чуть вырастут, на 400 млрд рублей — «чуть», это конечно в общей массе затрат на нацпроекты. Впрочем, есть и проекты, которые будут урезаны – например, стоимость «Экологии» снизится на 7 млрд.

Больше всего вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд рублей из-за того, что было решено расширить круг получателей пособий на первого и второго ребенка. Со следующего года пособие будет положено тем, чей доход меньше двух минимумов, пока ребенку не исполнится три года.

После «Демографии» значительнее всего вырастет стоимость проекта «Здравоохранение» и «Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры» — на 39 и 38 млрд рублей соответственно. На остальные нацпроекты в общей сложности дополнительно направят 12 млрд. Таким образом, за три года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше ранее запланированного.

Тема нацпроектов и их реализации – очень сложная и имеет больше вопросов чем ответов, говорит генеральный директор проектно-строительной компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Вопрос финансирования, а также увеличения конечных смет еще долго будет на повестке дня, уверен он. То, что нацпроекты требуют больше вложений чем анонсировалось изначально , полагает эксперт, нормальная ситуация, поскольку макроэкономическая ситуация подвижна и она диктует свои правила. В России еще не было крупных инвестиционных проектов, которые бы выдерживали свой первоначальный финансовый план – вспомнить хотя бы оценки стоимости объектов к Олимпиаде или к Чемпионату мира по футболу, и если приводить совсем «свежий» пример, то это Крымский мост, стоимость которого тоже не сразу дошла до 228 млрд рублей.

Еще один фактор, который влияет на рост расходов по отдельным нацпроектам – ротация планов и целей, говорит аналитик. Для того чтобы улучшить демографическую ситуацию, правительство пошло на меры по индексации материнского капитала и выплат для семей с детьми чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов. «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры» дорожает в связи с тем, что список объектов, включенных в программу или в ее резервные части также периодически обновляется – сейчас они еще до конца не укомплектованы, а комплексная оценка эффекта от этого плана и вовсе будет проведена только в следующем году, поэтому пока есть время для маневра выбрать наиболее перспективные проекты.

Как напоминает Евгений Вальтер, отбором проектов, на которые государство и инвесторы точно выделят деньги, занимается Аналитический центр при правительстве, обновлением и утверждением — проектный комитет и правительственная комиссия по транспорту. И главный критерий, это высокий эффект от реализации проекта для ВВП. Так что, исходя из предварительных оценок Аналитического центра, далеко не все проекты могут быть одобрены, поэтому финальная смета может быть даже ниже, чем анонсировано сейчас.

Всего к оценке было предъявлено порядка 400 проектов на общую сумму 6,5 трлн рублей, однако в ноябре Аналитический центр дал оценку проектам, суммарная потребность в инвестициях у которых не превышает 1 трлн рублей. При этом большая часть проектов перешла в так называемый утвержденный «лист ожидания». Здесь же, кстати, пока находится мост через Лену в Сибири, одобренный президентом. Важно понимать, обращает внимание аналитик, что строиться эти проекты будут, только если на них найдутся дополнительные деньги или частные инвесторы покроют большую часть расходов.

Между тем, указывает Евгений Вальтер, пока экономисты сходятся в едином мнении, что эффект от нацпроектов к 2024-25 годам может быть не такой высокий, как ожидает правительство. Средства на них должны тратиться уже в этом году, однако предусмотренные в бюджете деньги не истрачены в необходимом объеме, что выразится в низких темпах ВВП. Так, по оценкам Всемирного банка, нацпроекты могут добавить всего 0,1 п.п в ВВП за 2020 год, в 21 году чуть больше 0,2-0,3 п.п. но это далеко не те опережающие темпы, которые позволят правительству достичь целей «майских указов» президента.

По проекту «Демография» рост расходов был очевиден после принятия изменений по выплатам детских пособий: согласно проекту их должны будут получать гораздо большее количество семей, чем было заложено изначально, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Это дополнительная мера по улучшению рождаемости, хотя размер пособия очень мал (12 тысяч рублей на ребенка) и полностью проблему убыли населения не решит. По нацпроекту «Здравоохранение» рост затрат также очевиден: растет стоимость строительных материалов и общих затрат строительной отрасли, поэтому новые медицинские учреждения растут в цене.

Что касается нацпроекта «Экология», то сразу же после своего появления он был подвергнут жесткой критике экологов и экономистов. Вместо сокращения средств на реализацию этого проекта требуется его кардинальный пересмотр. Реализация нацпроекта в существующем виде не решает вопрос накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране, а наоборот, усугубляет мусорную проблему в России. Так или иначе, но чем медленнее будет идти реализация нацпроектов, тем больших дополнительных средств они потребуют, уверен Павел Сигал.