Цена на нефть пошла вверх на оптимизме по сделке США и Китая

В ходе торгов 13 декабря цены на нефть идут вверх на новостях о сдвиге в процессе торговых переговоров между США и Китаем, сообщает Прайм.

СМИ сообщает, что февральские фьючерсы на нефть Brent поднялись в цене до $64,6 за баррель, прирост составил 4 цента. Январские фьючерсы на нефть WTI прибавили 29 центов – до $59,47 за баррель.

Аналитики уверены, что нефть дорожает на новостях об одобрении американским президентом Дональдом Трампом первого этапа торговой сделки с КНР. Данное решение вселяет уверенность, что 15 декабря не стоит ожидать новой волны пошлин США на потребительские товары из КНР. Предполагалось, что общий объем пошлин будет равен 160 млрд долларов.

Ранее, нефть значительно потеряла в цене на новостях об увеличении запасов в США, тогда как эксперты рынка ожидали снижения уровня добычи.